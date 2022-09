Fue diputada por un día y contó su experiencia en Los 8 escalones del millón

“En la facultad nos propusieron participar de un cambio de roles”, recordó la joven estudiante de relaciones internacionales.

Y detalló: “Los estudiantes cambiamos de roles con los diputados por un día y sesionamos proyectos como cualquiera que se sesionaba antes”.

“Fue sobre el ordenamiento ambiental de territorio. Estuvo muy bueno, estuvimos con exdiputados, es decir… diputados de mandato cumplido. ¡Tremenda experiencia! Ese día se abrió el recinto para nosotros”, agregó Clara sobre esa vivencia.

“¡Ah, fue simbólico el intercambio! No hicieron un intercambio, no es que fueron al colegio...”, analizó el conductor. A lo que la joven cerró picante: "No, no. Igual a algunos les haría bien me parece...".

Los 8 escalones del millón: ganó el premio y sorprendió a Guido Kaczka con un curioso pedido

En uno de los dos programas diarios de Los 8 escalones del millón, El Trece, Guido Kaczka vivió un singular momento cuando tras consagrarse ganadora Diana, una comerciante gastronómica de Punta Indio, la mujer no podía creerlo e hizo un curioso pedido.

Tras acertar la última pregunta hecha por Jimena Monteverde, donde consultaba por el corte de carne con el que se hace la tradicional empanada tucumana, la mujer exclamó, a punto de quebrarse, “¡Ay, no lo puedo creer!”, mientras sostenía la gigantografía del cheque millonario.

Fue allí cuando el jurado invitado, Jaf, atinó a decir “Dale un vasito de agua” -tal como suelen ofrecer-. Y grande fue la sorpresa para Guido Kaczka cuando escuchó a la participante pedir “¡Sí! ¡Un litro y medio!”, lo que por un instante descolocó al conductor hasta percatarse de la broma.

Al comienzo del concurso, Diana había contado que de ganar el millón de pesos lo destinaría a comprarse un auto “Para ir y venir porque para traer y llevar las cosas al bar es muy complicado”.