Yanina Latorre relató el durísimo cruce con Elina Costantini durante una gala benéfica: "Negra de mier..."

Yanina Latorre se guardó por unos días algo que sucedió en un evento al que asistió y donde se dio un tenso cara a cara con Elina Costantini, esposa de Eduardo Costantini.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Yanina Latorre dio detalles del picante encuentro con Elina Costantini en un evento que terminó en una fuerte discusión cara a cara.
Yanina Latorre se guardó por unos días algo que sucedió en un evento al que asistió y donde se dio un tenso cara a cara con Elina Costantini, esposa de Eduardo Costantini.
La conductora relató desde su ciclo radial por El Observador la discusión verbal que mantuvo con la mujer del empresario en la pista de baile de una gala benéfica. "Te voy a contar lo que me hizo Elina Costantini hace poco, hasta ahora lo tuve guardado y no lo conté", avisó de entrada la conductora.
"Estaba la chica esta Elina Constantini que mide dos metros, hacían una subasta de perfumes... ¡Compró perfumes por 10 mil dólares! Pobre tipo (por la pareja), poniendo los 10 mil dólares para comprar dos perfumes de mier... En toda la subasta ella levantaba y levantaba porque quería que la vean y la enfoquen. Soy mecenas del arte, ayudo a la gente, soy la solidaridad", comenzó su relato.
"Ella estaba en una mesa y yo estaba al lado de ella. No la saludé ni ella me saludó, no la crucé. Mide dos metros. Siempre estas minas millonarias están con un pu.. que las acompaña por todos lados, la lleva, la trae porque el señor no se para de la silla para bailar, ¿okey? Se ve que ella escucha mi descargo, ¿viste?", siguió picante.
Video: Intrusos (América Tv).
Yanina Latorre ensayó al aire una especie de imitación de lo que podría ser la voz de Elina Costantini y contó qué sucedió en medio de la pista del lugar y que desató su furia.
"'Hola Bebu, ¿qué estás haciendo bebu? ¿Por qué planchás en el living bebu?'. Bueno, Bebu me cagó a culatazos, de cuarta, ahí le salió la groncha que trae", comentó furiosa.
Y detalló al respecto: "Yo estoy bailando diosa con un vestido y de repente ella estaba como girando en la pista con un vestido inmundo viste que se pone todas esas cosas caras todas de brocatto con unas flores y con el que la acompañaba. Es tan ordinaria, es tan de cuarta. En un giro el tipo la suelta apropósito y ta (se señala su cuerpo) y me saca de la pista".
"Entonces mi amiga Carolina me dice 'te lo hizo a propósito'. Y le digo 'no, no me vio'. Beneficio de la duda. Y vuelve a sacarme de la pista", remarcó sobre la situación.
Ahí contó cuál fue su inmediata reacción al irla a buscar y qué hizo la modelo: "Voy, me le acerqué acá (señalándose la cara) y le digo 'negra de mier.., ¿vos querés escándalo? Porque mirá que yo no soy vos: yo no soy zorra, ni me levanto viejos millonarios'". Hizo así (se movió para el costado) se fue, siguió bailando y nunca más me culateó. ¡Acá me le puse, acá!".
"Que sepan: Elina Costantini como le hizo a Anamá Ferreira que la hizo parir depués pobrecita cuando habían viralizado el audio, cuando te ve en vez de encararte te caga a trompadas, a culatazos, te empuja y no nació quién me asuste. ¿Sabés cómo fui y me le puse acá? No me culateó más. Una groncha, después se hace la fina", concluyó indignada la conductora.