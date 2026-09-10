Yanina Latorre relató el durísimo cruce con Elina Costantini durante una gala benéfica: "Negra de mier..."

Video: Intrusos (América Tv).

Cómo fue el tenso cruce entre Yanina Latorre y Elina Costantini

Yanina Latorre ensayó al aire una especie de imitación de lo que podría ser la voz de Elina Costantini y contó qué sucedió en medio de la pista del lugar y que desató su furia.

"'Hola Bebu, ¿qué estás haciendo bebu? ¿Por qué planchás en el living bebu?'. Bueno, Bebu me cagó a culatazos, de cuarta, ahí le salió la groncha que trae", comentó furiosa.

Y detalló al respecto: "Yo estoy bailando diosa con un vestido y de repente ella estaba como girando en la pista con un vestido inmundo viste que se pone todas esas cosas caras todas de brocatto con unas flores y con el que la acompañaba. Es tan ordinaria, es tan de cuarta. En un giro el tipo la suelta apropósito y ta (se señala su cuerpo) y me saca de la pista".

"Entonces mi amiga Carolina me dice 'te lo hizo a propósito'. Y le digo 'no, no me vio'. Beneficio de la duda. Y vuelve a sacarme de la pista", remarcó sobre la situación.

Ahí contó cuál fue su inmediata reacción al irla a buscar y qué hizo la modelo: "Voy, me le acerqué acá (señalándose la cara) y le digo 'negra de mier.., ¿vos querés escándalo? Porque mirá que yo no soy vos: yo no soy zorra, ni me levanto viejos millonarios'". Hizo así (se movió para el costado) se fue, siguió bailando y nunca más me culateó. ¡Acá me le puse, acá!".

"Que sepan: Elina Costantini como le hizo a Anamá Ferreira que la hizo parir depués pobrecita cuando habían viralizado el audio, cuando te ve en vez de encararte te caga a trompadas, a culatazos, te empuja y no nació quién me asuste. ¿Sabés cómo fui y me le puse acá? No me culateó más. Una groncha, después se hace la fina", concluyó indignada la conductora.