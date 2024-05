Furia hizo un filoso análisis sobre los jugadores y definió sus próximos "objetivos" en Gran Hermano

Y reflexionó: "Me costó entender que se acercaron por mí, por estrategia. ¿Hola? Mauro (D'Alessio). Y ahora me costó solamente dos semanas que Pancho lo hizo (hijo de Darío Martínez Corti). Tenemos a este pseudo papá que en algún momento hay que sacarlo".

Ahí, Facundo se rió por cómo lo llamó a Darío, y Furia le respondió: "Sí, quiero que se vaya ya este viejo zorro". Y agregó: "A Emma (Vich) no lo aguanto más. No suelo juntarme con Florencia (Regidor) por un tema, que haga su propio fandom, que no se haga mi amiga".

"Pobre Nico (Grosman)", acotó Facundo, quien la escuchaba muy atento. "Pará, Nico no pincha ni corta. No voy a caer en el victimismo basura", sumó.

Luego, le comentó a Bautista Mascia mirando a cámara: "Ahora ya tengo tres objetivos, y te diría cuatro, incluso". Y sentenció: "Emma, Darío, Florencia y Virginia (Demo)".

"Y basta con el tema de que 'ganen las mujeres' porque yo entré acá con ese mood y a mí las mujeres me re cag... a tiros", disparó Juliana. Acto seguido, el uruguayo mientras le preguntaba a Furia si conocía el libro Crónica de una muerte anunciada, apareció Darío. "¿Qué pasa, controlador? ¿No puede dormir?", le dijo al hombre.

"Si dormí, ¿cómo no voy a dormir?", le respondió Darío. Inmediatamente, la jugadora arremetió contra el participante: "Dejá de armar estrategias en mi contra, porque te voy a meter una patada en el...". "No tengo ninguna estrategia en tu contra", le respondió tranquilo. Y cerró: "Si tuviera cuatro fulminantes... pero no las tengo".

Mauro metió la pata, expuso un fraude en Gran Hermano y hundió a la producción

En su visita a Se Picó, el programa de Gastón Trezeguet en República Z, Mauro D'Alessio expuso un verdadero fraude en Gran Hermano. El muchacho reveló que él entró al reality sin haberse presentado al casting.

"Esta edición no la vi, miré la anterior para ver quién me había ganado y ésta, como no me anoté, estaba en otra, y no la vi", afirmó el ex participante del popular formato. Además, confirmó que la producción suele armar listas con candidatos que tienen perfiles parecidos.

"Furia estaba en le lista de La Tora, ¿vos en qué lista estabas?", le preguntó la periodista Laura Ubfal. "Yo estaba en la lista de Tomás Holder", precisó Mauro. "Para mí nada que ver con Holder", comentó Gastón.

Durante su estadía en la casa de Gran Hermano, el muchacho contó que no hizo un nuevo casting para ingresar al juego, lo que generó la indignación de los fans. "¿Entró por ser amigo de alguien?", "¡Mauro, acomodado!", "¡No se puede creer! ¡Acomodo!", "Es una acomodado de la producción para desestabilizar a Furia", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en Twitter.