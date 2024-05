Furia reflexionó sobre su personalidad y se mostró preocupada por la próxima eliminación

“Supongo que mi manera de ser me produce afuera algo como hate, entonces yo mucho no puedo hablar. No soy el ejemplo de nada, esa es la palabra. Yo también me puedo ir”, le comentó a Florencia Regidor en una charla a solas.

Luego manifestó cual era su sostén para no tener ideas negativas y aseguró: “Es una placa negativa, yo estoy tranquila porque sé que tengo trayectoria pero es una placa de hate, y si no está bien apuntada, si no vamos a un lado, puede ser un desastre".

“A mí ya me cagaron, y no quiero que me caguen más. Por eso cuando me preguntan si juego con alguien es no. Pero si tengo que apoyarme en alguien para algo, sería muy inteligente de mi parte aflojar con mis caprichos”, sostuvo.

Embed

El polémico comentario de Furia contra Florencia en Gran Hermano: "Usa el cuerpo..."

No es la primera vez que Juliana 'Furia' Scaglione hace un comentario negativo sobre otra mujer. Días atrás, había dejado en claro que para ella las participantes mujeres "no existen" dentro de Gran Hermano (Telefe).

Ahora, la tatuada opinó sobre el cuerpo de Florencia Regidor. Durante una conversación con Martín Ku y Emmanuel Vich, la jugadora más polémica del reality disparó: “Flor está re hateada. Es una p...copia”.

“La única forma de calentar a la cámara que tiene es mostrando las tetas y comiendo como una trol… Usa el cuerpo para seducir”, sostuvo Furia.

Emmanuel, ahí, le respondió: “No. Claramente con dirigir los votos, suficiente”. Entonces Scaglione dijo: “Y bueno. Después dicen que las mujeres son inteligentes”.

Pero eso no fue todo, porque agregó:“Las mujeres que hablan son inteligentes, no las que usan el cuerpo para seducir. Tengan otro tipo de juego. No, a mí ya me rompe las bolas esto. Me voy a la m…. Me cansaron”.