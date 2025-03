Furioso desahogo de la ex del nuevo novio de Morena Rial con una dura acusación

Pepe Ochoa reveló que la hija de Jorge Rial tiene una relación con Eric desde hace dos meses y esto habría desatado la furia de la última pareja de él, quien lo acusó de serle infiel con Morena.

morena rial eric lam.jpg

"Morena Rial libre y con nuevo amor llamado Eric", se indicó desde la cuenta en X del ciclo que conduce Ángel de Brito.

A través de las historias de WhatsApp, la joven identificada con el nombre de Yas lanzó picantes mensajes contra Morena y su ex novio: “History time de cuando mi ex me gorreo con Pepa Rial”, escribió.

Y en otro mensaje apuntó directamente contra Eric: “Lo idolatraba, lo mantenía, me lo llevé de vacaciones, le compré el celular, le di todo y así te pagan! Muerto de hambre”.

morena rial estados de la ex de eric su actual novio.jpg

Morena Rial enfrentó el rumor de romance con Eric

Desde sus historias de Instagram, Morena Rial desmintió estar en pareja con Eric y remarcó que tienen una amistad y llamó a no involucrar a gente fuera del medio.

"Agradezco profundamente a todas las personas que me están acompañando en este momento de mi vida", comenzó su mensaje.

"No tengo que dar explicaciones sobre quiénes son ni por qué están a mi lado. Solo les pido respeto: no involucren a quienes no han elegido estar en el foco mediático", indicó Morena.

Y agregó: "La persona que mostraron en LAM es mi amigo y quien filtró esa información es falsa, es solo porque está resentido".

En otra historia, reiteró que no está en pareja: "No tengo novio, tengo mucha gente que me quiere y me acompaña, pero estoy sola".

morena rial desmiente noviazgo con eric 2.jpg