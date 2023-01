Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía: quién es la tercera en discordia

“¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti”, señaló el periodista español junto a una imagen del perfil de la joven.

Piqué

Jordi, quien ha seguido de cerca el proceso de separación, tiene estrecha relación con el círculo social de la colombiana y en esta oportunidad expuso una vez más Piqué.

Conforme a la información que dio a conocer Jordi Martin, la tercera en discordia entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí es una abogada llamada Julia Puig Gali.

La mujer tiene un máster en Derecho Penal, Económico y Corporativo, y medio internacionales aseguran que ella sería la encargada de llevar algún proceso del futbolista.

Piqué

Gerard Piqué y Clara Chía, en crisis tras la fuerte canción que les dedicó Shakira: los detalles

La semana pasada, Shakira estrenó un polémico tema con Bizarrap en el que disparó tanto contra su expareja, Gerard Piqué, como contra su nueva novia, Clara Chía Martí.

En medio del éxito de la canción, que ya superó las 100 millones de visualizaciones en YouTube, ahora se supo que Piqué y su pareja estarían en crisis.

Y el motivo sería por una de las frases de Shakira en su canción contra Piqué, lo que habría desatado la furia de Clara Chía.

El programa español Sálvame aseguró que la frase de la cantante que generó preocupación en Chía Martí fue: "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques".

Es que según se dijo, hay un trasfondo que a Chía no le habría caído nada bien: el intento del español de volver con Shakira mientras estaba con la joven de 24 años.

De acuerdo a lo que informó la prensa española, Clara decidió quedarse en la casa de sus padres para “refugiarse” tras el estreno de la popular canción.

Por otro lado, la joven fue vista en el automóvil de Piqué pero con la expresión preocupada. El padre de Chía habló con la prensa española y aseguró que su hija se encuentra bien, a pesar del hostigamiento que recibe en redes.