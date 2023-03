Gianinna Maradona se confundió y ¡casi se intoxica tomando la medicación de su perro!

dalma gianinna.jpg

Al tiempo que continuó detallando: "Tenía las pastillas muy juntitas, el blíster estaba ahí y las tomé. Cuando me di cuenta, me asusté. Deduje que era un remedio para los huesos, entonces no fui a la guardia corriendo. No es que me estaba tomando una pastilla para las pulgas".

En tanto, mientras la oían atentos, Gianinna Maradona explicó cuál fue su reacción: "Lo primero que hice fue poner en el grupo de WhatsApp que tenemos con mi hermana y mi mamá para contarles lo que me había pasado. Todavía no tengo síntomas porque eso fue hoy, todavía no pasé ninguna noche con esto. Veremos qué pasa hoy".

¿Qué le aconsejó su mamá, Claudia Villafañe? "Directamente me dijo que llame a Juli, que es nuestra doctora así me ayudaba... Por suerte, no pasó nada malo", concluyó aliviada.

Picante mensaje de Jimena Barón a Gianinna Maradona: "Miedo ténganme a mí"

En medio de nuevas versiones de separación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, en la que trascendió un escandaloso motivo de la ruptura, Jimena Barón lanzó un picante mensaje desde las redes.

Desde su cuenta de Twitter, la cantante compartió una fuerte reflexión el martes por la tarde que estaría dirigida a la hija del Diez, quien comenzó a salir con el ex futbolista cuando Jimena se separó definitivamente de él tras el intento de recomponer la pareja en la cuarentena por el coronavirus.

"Yo pedí agarrar la serpiente de “La Cobra” porque me encantan. Y agarré una tarántula (spoileando videoclip ok) porque tampoco me dan miedo las arañas (las conozco demasiado tal vez). Miedo ténganme a mí y a Sadaic si me traicionan", expresó Jimena en Twitter junto a una imagen sosteniendo una serpiente en el campo.

El mensaje, si bien podría tener varias connotaciones, sería una irónica advertencia dirigida a Gianinna, quien era su amiga y después comenzó a salir con Osvaldo.

Cabe recordar que en su momento, Jimena Barón estrenó el hit La Cobra, una canción que habla de su relación con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Momo. El tiempo pasó y después de muchos meses sin pareja Jimena hace ya un tiempo está feliz y enamorada de Matías Palleiro.