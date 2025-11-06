El gran paso en su carrera musical que dio Fede Mestre, el exparticipante de La Voz Argentina
Fede Mestre, quien supo ganarse el cariño del público durante su paso por La Voz Argentina, dio que hablar al anunciar su nuevo proyecto musical.
6 nov 2025, 20:57
El gran paso en su carrera musical que dio Fede Mestre, el exparticipante de La Voz Argentina
Fede Mestre, exparticipante de la última edición de La Voz Argentina (Telefe) y team Luck Ra, anunció con felicidad un importante paso en su carrera musical.
El joven oriundo de Zárate fue una de las voces más destacadas, no solo dentro del equipo del cordobés, sino también del certamen en general. Con su tono suave y su estilo auténtico, logró conectar con el público desde su primera presentación, cautivando a miles de espectadores y convirtiéndose rápidamente en uno de los favoritos del certamen.
Pese a que no logró quedarse con el título, Mestre dejó una huella difícil de borrar. Su talento, carisma y presencia escénica no pasaron desapercibidos para las principales productoras discográficas, que rápidamente posaron sus ojos en él con la intención de trabajar juntos en un futuro cercano. Universal Musical Argentina fue quien logró convencerlo de sumarse a sus filas.
"Muy feliz de contarles que comienzo una nueva etapa junto a la familia de Universal Music. Gracias por abrirme las puertas para seguir creciendo y compartiendo mi música", y cerró: "Se vienen nuevos proyectos, experiencias y muchas cosas lindas que espero disfruten tanto como yo. ¡Vamos por todo!".
Además, este 6 de noviembre fue un día especial para Fede, ya que no solo continúa afianzando su carrera, sino que también celebró el lanzamiento de una canción que interpretó en el certamen del canal de las pelotitas, “La Estrategia”, disponible en todas las plataformas digitales.
Cómo fue el paso de Fede Mestre en La Voz Argentina
Ni bien pisó el escenario, Fede Mestre cautivó al jurado con su carisma y una interpretación impecable que dejó a todos sorprendidos. En su audición a ciegas, logró que los coaches se dieran vuelta casi al unísono, deslumbrados por la calidez y la técnica de su voz. Finalmente, Luck Ra fue quien se quedó con su talento.
Con el correr de las galas, Fede se fue consolidando como una de las figuras más queridas del certamen. Su crecimiento fue notorio en cada presentación, mostrando versatilidad, soltura escénica y una conexión genuina con el público, que lo acompañó de principio a fin.
Durante su paso por La Voz Argentina, protagonizó varios momentos memorables, con interpretaciones que se ganaron el aplauso unánime del jurado y de los espectadores. Entre ellas se destacan versiones emotivas de “Si No Estás”, “Ex de Verdad” y “La Estrategia”, donde desplegó su estilo personal, combinando sensibilidad y potencia vocal.