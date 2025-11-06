El gran paso en su carrera musical que dio Fede Mestre, el exparticipante de La Voz Argentina

Fede Mestre en Instagram

Además, este 6 de noviembre fue un día especial para Fede, ya que no solo continúa afianzando su carrera, sino que también celebró el lanzamiento de una canción que interpretó en el certamen del canal de las pelotitas, “La Estrategia”, disponible en todas las plataformas digitales.

Cómo fue el paso de Fede Mestre en La Voz Argentina

Ni bien pisó el escenario, Fede Mestre cautivó al jurado con su carisma y una interpretación impecable que dejó a todos sorprendidos. En su audición a ciegas, logró que los coaches se dieran vuelta casi al unísono, deslumbrados por la calidez y la técnica de su voz. Finalmente, Luck Ra fue quien se quedó con su talento.

Con el correr de las galas, Fede se fue consolidando como una de las figuras más queridas del certamen. Su crecimiento fue notorio en cada presentación, mostrando versatilidad, soltura escénica y una conexión genuina con el público, que lo acompañó de principio a fin.

Durante su paso por La Voz Argentina, protagonizó varios momentos memorables, con interpretaciones que se ganaron el aplauso unánime del jurado y de los espectadores. Entre ellas se destacan versiones emotivas de “Si No Estás”, “Ex de Verdad” y “La Estrategia”, donde desplegó su estilo personal, combinando sensibilidad y potencia vocal.