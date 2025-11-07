La contundente reacción de Nico Vázquez desde Nueva York tras la foto de Gimena Accardi con otro hombre

IG Nico Vázquez con Dai Fernández - foto oficialización

Ocurre que apenas unas horas antes se habían viralizado en las redes sociales imágenes de su exesposa, la también actriz Gimena Accardi, junto a un joven que luego fue identificado como el trapero Seven Kayne, lo que desató inmediatamente versiones de nuevo romance de ella tras haber admitido su infidelidad a Vázquez, lo que decantó en divorcio.

Así las cosas, a pesar de que el actor y su flamante pareja ya habían admitido el comienzo del vínculo sentimental y los paparazzi los habían retratado en el aeropuerto días pasados, esta postal puede considerársela como la imagen de la oficialización del noviazgo de Nico Vázquez y Dai Fernández dado que es la primera que comparte una de las partes tras admitida la relación.

Vale señalar que la publicación solo la hizo el actor, dado que Dai optó por compartir en sus Instagram Stories postales suyas antes y después de disfrutar del icónico musical Moulin Rouge, seguramente junto a Nico pero lo cierto es que por el momento evitó mostrarse desde sus redes sociales oficialmente como novia de Vázquez.

IG Dai Fernández en NY

Cuál es la fogosa foto de Gimena Accardi con un hombre que habría generado la reacción de su ex Nico Vázquez

Gimena Accardi volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que circulara una foto suya abrazada a un hombre. En la imagen, que fue compartida por una amiga de la actriz, se la ve sonriente, relajada y disfrutando del momento, mientras él la sostiene con ternura por la cintura. La postal desató una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

En medio del nuevo romance de Nico Vázquez y Dai Fernández, quienes se muestran más enamorados que nunca, todo indica que Gimena también decidió darle vuelta a la página y abrir una nueva etapa en su vida. La actriz atraviesa un momento pleno, tanto personal como profesional, y esta foto parece confirmarlo.

Aunque en un primer momento se desconocía quién era el joven que la acompañaba, con el paso de las horas se reveló su identidad: Seven Kayne, el reconocido cantante argentino de trap cuyo verdadero nombre es Joaquín Cordovero.

Foto de Gimena Accardi

Seven Kayne, nacido el 1 de agosto de 1999 en Buenos Aires, comenzó su carrera en 2017 con el tema “Si Te Lastimé”, producido por Mueva Records. Desde entonces, se consolidó dentro del género urbano gracias a su estilo melódico, introspectivo y emocional, que combina trap, rock y R&B. Entre sus canciones más populares se encuentran “Atrapado”, “Lento” y “Tres Rosas”, y ha trabajado con figuras como Duki, KHEA y Bizarrap.

Actualmente, el artista se encuentra en plena expansión internacional con su gira “TRANSMU7ACION”, que lo lleva por escenarios de España, México y Argentina.

Más allá de su carrera musical, Seven Kayne también ha sido noticia por los rumores en torno a su vida personal. Y ahora, la foto con Gimena Accardi, que ya se viralizó, parece haber sumado un nuevo capítulo a esa lista.

¿Nuevo amor en puerta? Nadie lo confirmó todavía, pero lo cierto es que la sonrisa de Gime en esa imagen dice mucho más que mil palabras.