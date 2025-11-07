La contundente reacción de Nico Vázquez desde Nueva York tras la foto de Gimena Accardi con otro hombre
A pocas horas de la viralización del posible romance de su ex con Seven Kayne, el actor Nico Vázquez respondió a su manera desde el país del norte dejando claro que las casi dos décadas junto a Gimena Accardi ya quedaron atrás. Mirá.
7 nov 2025, 08:55
La contundente reacción de Nico Vázquez desde Nueva York tras la foto de Gimena Accardi con otro hombre
Tras varios meses de versiones cruzadas, apariciones públicas y rumores que no hacían más que despertar sospechas de romance en medio de la separación del actor y Gimena Accardi, en las últimas horas Nico Vázquez y Dai Fernández oficializaron su relación con una postal que habla por sí sola.
Lo cierto es que el protagonista de la versión teatral de Rocky y su protagonista femenina de la obra compartieron su primera foto juntos como pareja, nada menos que desde Nueva York.
En la fotografía publicada por Nico en sus Instagram Stories se los puede ver relajados y sonriente frente al famosísimo Radio City Music Hall, todo un símbolo de la Gran Manzana. Ocurre que los actores viajaron a Estados Unidos para grabar algunas promociones de Rocky, el musical, antes de la participación de Vázquez en la Rocky Run en Filadelfia, y por supuesto aprovecharon para disfrutar unos días juntos en este que resulta la primera escapada romántica de los chicos.
Lookeados en composé en las gamas del blanco y negro, Nico y Dai optaron por un estilo casual súper canchero. Pero claramente esta postal no pasó desapercibida y llamó la atención de muchos por el preciso momento en que el actor decidió compartirla.
Ocurre que apenas unas horas antes se habían viralizado en las redes sociales imágenes de su exesposa, la también actriz Gimena Accardi, junto a un joven que luego fue identificado como el trapero Seven Kayne, lo que desató inmediatamente versiones de nuevo romance de ella tras haber admitido su infidelidad a Vázquez, lo que decantó en divorcio.
Así las cosas, a pesar de que el actor y su flamante pareja ya habían admitido el comienzo del vínculo sentimental y los paparazzi los habían retratado en el aeropuerto días pasados, esta postal puede considerársela como la imagen de la oficialización del noviazgo de Nico Vázquez y Dai Fernández dado que es la primera que comparte una de las partes tras admitida la relación.
Vale señalar que la publicación solo la hizo el actor, dado que Dai optó por compartir en sus Instagram Stories postales suyas antes y después de disfrutar del icónico musical Moulin Rouge, seguramente junto a Nico pero lo cierto es que por el momento evitó mostrarse desde sus redes sociales oficialmente como novia de Vázquez.
Cuál es la fogosa foto de Gimena Accardi con un hombre que habría generado la reacción de su ex Nico Vázquez
Gimena Accardi volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que circulara una foto suya abrazada a un hombre. En la imagen, que fue compartida por una amiga de la actriz, se la ve sonriente, relajada y disfrutando del momento, mientras él la sostiene con ternura por la cintura. La postal desató una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.
En medio del nuevo romance de Nico Vázquez y Dai Fernández, quienes se muestran más enamorados que nunca, todo indica que Gimena también decidió darle vuelta a la página y abrir una nueva etapa en su vida. La actriz atraviesa un momento pleno, tanto personal como profesional, y esta foto parece confirmarlo.
Aunque en un primer momento se desconocía quién era el joven que la acompañaba, con el paso de las horas se reveló su identidad: Seven Kayne, el reconocido cantante argentino de trap cuyo verdadero nombre es Joaquín Cordovero.
Seven Kayne, nacido el 1 de agosto de 1999 en Buenos Aires, comenzó su carrera en 2017 con el tema “Si Te Lastimé”, producido por Mueva Records. Desde entonces, se consolidó dentro del género urbano gracias a su estilo melódico, introspectivo y emocional, que combina trap, rock y R&B. Entre sus canciones más populares se encuentran “Atrapado”, “Lento” y “Tres Rosas”, y ha trabajado con figuras como Duki, KHEA y Bizarrap.
Actualmente, el artista se encuentra en plena expansión internacional con su gira “TRANSMU7ACION”, que lo lleva por escenarios de España, México y Argentina.
Más allá de su carrera musical, Seven Kayne también ha sido noticia por los rumores en torno a su vida personal. Y ahora, la foto con Gimena Accardi, que ya se viralizó, parece haber sumado un nuevo capítulo a esa lista.
¿Nuevo amor en puerta? Nadie lo confirmó todavía, pero lo cierto es que la sonrisa de Gime en esa imagen dice mucho más que mil palabras.