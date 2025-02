Giuliano versus Renato: quién regresó a Gran Hermano 2024 tras el voto desempate de Chiara

En tanto, Katia se decidió por Renato; Jenifer eligió a su novio Giuliano; Luciana votó a Giuliano; Luz eligió a Renato; Lourdes fue por Giuliano; Santiago eligió a Giuliano.

Luego, Sandra eligió a Renato y Chiara, quien tuvo que desempatar el resultado, votó a Renato. La jugadora fue hasta el SUM para comunicarles su decisión.

"La verdad es que me la hicieron muy difícil", comenzó diciendo Chiara. "Pero como dice la frase: 'cuando unose quema con leche... ve la vaca y llora'", afirmó.

"Yo siempre elijo seguir confiando en Nano -dijo Chiara con la voz entrecortada-, pero el tema es que no puedo arriesgar tanto. Confié una vez, falló, confié otra vez, falló y no sé si la tercera será la vencida, pero tengo miedo. Esa es la realidad".

"Yo te creo que vos venís a jugar y estábamos esperando a que vuelvas, pero el tema es que yo no sé qué vas a hacer, porque tu corazón tiene mucho que ver en todo esto", argumentó la morocha.

"Ya me prometiste una vez que no me ibas a dejar tirada como compañera de juego y sucedió, por eso, en este caso le quiero dar la oportunidad a Renato, porque él estuvo solo dos semanas", afirmó Chiara.

"No te prometo nada, lo que viste es lo que soy, yo estoy enamorado de Jenifer", le respondió filoso Giuliano.

Embed

Así fue el repechaje de Gran Hermano 2024: ¿qué participantes reingresaron al reality?

Este lunes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), un participante reingresó a la casa más famosa del país y otros dos pasaron a una segunda instancia: se quedarán por 24 horas en el SUM y los jugadores tendrán la decisión final, deberán elegir el martes quién de ellos volverá a la competencia.

En medio de la gala, el conductor Santiago del Moro anunció que Luca Figurelli regresaba al reality al conseguir la mayoría de los votos del público. El joven que tuvo un breve affaire con Martina Pereyra se reinsertó en el certamen.

Embed

Más tarde, el presentador reveló que Giuliano Vaschetto y Renato Rossini pasaban a la siguiente instancia. En ese contexto, sin contar quiénes eran los que estaban en el SUM, Del Moro les informó a los participantes: "Dentro de esa casa hay dos jugadores o jugadoras más. Están en el SUM".

"Estos jugadores, que han sido elegidos en esta noche por el público en segundo y tercer lugar entre todos los que salieron, están esperando que ustedes los ingresen", siguió Del Moro.

"De los dos, mañana ustedes van a elegir quién quieren que entre. Van a ir confesionario y van decirlo delante del Big. El voto es secreto", detalló.

Embed