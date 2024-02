Golden Ticket: de qué se trata la nueva sorpresa que genera misterio y expectativa en Gran Hermano

Ahí Santiago advirtió: “Vieron que yo hablé mucho de una película, no? Hablaba mucho de Willy Wonka, era por esto (mientras mostraba un sobre)”. “Ya se van a enterar qué pasa, para qué sirve y para qué vale”, adelantó misterioso el conductor.

Lo cierto es que el Golden Ticket se trataría de un gran beneficio para un participante en la casa, en medio de la gran expectativa que generó en las redes esta nueva herramienta del juego que aún se reveló.

El participante tendría su propia habitación, convivirá con el resto de los hermanitos y se diferenciará de los demás por los atuendos dorados con los que la producción lo engalanará, teniendo que usarlos todo el tiempo.

En 2006, en la edición del popular reality en Gran Bretaña, según informó Teleshow, el participante que tuvo esta herramienta contó con varios beneficios y obviamente no podrá revelar información del exterior.

Veremos qué contiene el sobre color dorado con el Goden Ticket que tanta expectativa genera en Gran Hermano.

Catalina cruzó a Isabel en vivo tras la sanción de Gran Hermano: "Que se caigan las caretas"

Luego de que Isabel De Negri haya sido sancionada por Gran Hermano, Telefe, tras querer darle a Lisandro Navarro un mensaje proveniente del afuera, Catalina Gorostidi la enfrentó en vivo. "Que se caigan las caretas de una vez", disparó la pediatra.

Mientras hablaban con el conductor Santiago del Moro sobre la sanción, Catalina lanzó: "Es muy díficil. Yo soy muy bocona, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme. Me da mucha bronca que si fue adrede no lo diga".

"Respeto a todos mis compañeros que se quedaron ahí afuera tratando de entrar a la casa. Entonces si alguien hizo un comentario a propósito mientras todos estamos tratando de cuidarnos me parece que es injusto", destacó Gorostidi enojada.

Más adelante, una vez que el presentador se despidió de los jugadores, Catalina siguió cuestionando a Isabel. "No me juzgues si no sabés", le dijo Isabel a la morocha.

"No, te juzgo con todo lo que sé, ese es el tema. Por eso, que se caigan las caretas de una vez. Y si la gente me quiere sacar se lo dejo a la gente, ojalá que haya visto todo. Vio todo. La gente que viene acá a falsear las cosas y a cagarse en nuestros compañeros que se quedaron afuera me rompe la cho... Disfrutalo, porque no puedo decir nada, disfrutalo. La gente gracias a Dios ve todo. Por algo a mí no me dijeron nada, y a vos te retaron. Te tendrían que haber expulsado, no nominado", dijo enfurecida la pediatra.

"Estás hablando sin saber", le respondió Isabel. "Jugá con ellos porque yo sé todo", lanzó Gorostidi alterada.