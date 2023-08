Graciela Alfano explicó los motivos por los cuales no quiere trabajar con Cinthia Fernández: "Es una..."

Embed

Al ser consultada por qué no quiere compartir el aire con Cinthia Fernández, Graciela Alfano fue tajante. "Es una chica mal educada", enfatizó y explicó que, por su experiencia, no es fácil trabajar con ella.

"Si no le contestás, se siente desvalorizada", agregó y siguió: "Cree que es la única persona en el planeta a la que no le pagan alimentos o tiene que mantener chicos, ¡basta! Victimización conmigo no".

Por último, Alfano reiteró que no soporta a las personas que no tienen buenos modales. "Yo no educo gente, que vengan educados desde sus casas", sentenció, visiblemente molesta con la ex de Matías Defederico.

graciela alfano cumple 70.jpg

Cinthia Fernández le contestó a Graciela Alfano

Tras las críticas que recibió de Graciela Alfano, Cinthia Fernández no se quedó callada y arremetió con todo con la ex vedette.

La bailarina sugirió que. tal vez, por las exigencias de la diva, podrían terminar sacándola a ella del panel. "Si me quieren rajar, que me rajen. Todos vamos y venimos, nadie es esencial", sostuvo.

Respecto a los dichos de Graciela Alfano, que la calificó como una "mal educada", Cinthia exclamó: "No me hago cargo, estoy bien educadita".

La bailarina también dijo que no descarta dar un paso al costado. "Somos tantos que, para caerme de la pantalla (por la gran cantidad de panelistas en el programa) y tener que fumarme, mejor me voy", agregó.

Al finalizar, Cinthia responsabilizó a la ex vedette si termina sin trabajo. "Si pide no tener que cruzarme, eso hablaría más de ella, que de mí. Estaría dejando a alguien si laburo", remató.