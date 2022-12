Gran Hermano 2022: Daniela estalló contra Alfa ¿y su mano larga?

chancletazo de Alfa a Daniela - GH 2022.jpg

Lo cierto es que todo comenzó como un juego en el que Romina le reboleó una ojota a Alfa, por lo que él fue hasta la habitación de la mujeres, y a modo de chiste le dio un chancletazo a ella, a Daniela y a Julieta.

“Alfa agarró la chancleta y me hizo paf en la cola”, se la oyó contarle Daniela Celis a sus compañeros. “La próxima que te toque el cu... le bajás los dientes”, disparó entonces enojado Frodo.

Mientras el estratega de Gran Hermano intentaba convencerla de que acusase al mas grande de la casa, la morocha deslizó que tenía miedo de quejarse porque con Alfa "está todo bien". “Si no toman ninguna medida en contra de él, vos al menos sabés que lo dijiste”, se sumó Maxi.

Daniela estalló contra Alfa en el confesionario de Gran Hermano 2022

Fue entonces que Daniela Celis se animó y fue al confesionario para contar lo que pasaba. Con lágrimas en los ojos expuso la situación que tanto le mostró de Alfa. “Llega un momento que no sabés diferenciar qué está bien o mal. Qué es juego o no, qué te favorece o perjudica”, contó.

“Me siento incómoda. Me río en momentos en los que antes hubiera dicho otras cosas, porque acá adentro tengo que pensar hasta en mi reacción”, agregó angustiada y se mostró dubitativa.

Daniela Celis .jpg

Sin embargo, luego al cruzarse Daniela con Alfa éste le dijo en la cara: “¿Viste que vos me decías que no te gusta que hablen de vos? Bueno, yo escuché cuando hablaban de mi”. Y siguió: “Pueden decir lo que se les cante, porque ustedes se dejan llenar la cabeza por un salame y a mi no me importa”.

Desde El Debate de Gran Hermano 2022, tras analizar lo ocurrido coincideron que todo se trata de una estrategia de los chicos.“Quieren que vaya a placa, le llenaron la cabeza a Daniela”, sentenció Laura Ubfal.