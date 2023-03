Gran Hermano 2022: el emotivo reencuentro de Nacho con su "segundo papá" y su abuela materna

Embed

Después de unos minutos, Jesús -que estaba escondido en la cocina- sorprendió a Nacho. Otra vez, el participante se dejó llevar por la emoción y el desconcierto.

"Estaba en Madrid cuando me convocaron. Tuve que viajar a Miami y de ahí venir para acá. Hace tres días que no duermo, pero estoy acá por vos", fueron las palabras de la ex pareja de Rodolfo Castañares para el joven.

"Es una locura. No me lo esperaba!", resumió Nacho, que no podía hablar de la inmensa emoción que le generó la visita de sus seres queridos.

image.png

Julieta Poggio quebró en llanto tras ser derrotada en la prueba del líder en Gran Hermano 2022

Romina Uhrig, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio se enfrentaron a un duro desafío en la casa para ganarse un pase a la final de Gran Hermano 2022.

Los chicos jugaron en duplas: Romina lo hizo con Marcos y Julieta con Nacho. El reto consistía en cargar arena con un balde y llenar dos cubos con las caras de los contrincantes.

Embed

Después de un enorme esfuerzo en el desafío, la ex diputada y el salteño ganaron. En la gala del miércoles se enfrentarán en otro juego para tratar de clasificarse en la final.

Tras la definición, Santiago del Mor se conectó con la casa. En ese momento, Julieta Poggio entró en llanto por la derrota. "Me da frustración porque me cambiaron los planes. Ya pensaba que estábamos todos... los cuatro en la final", expresó la joven.