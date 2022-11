Gran Hermano 2022: el pase de factura de la tía de Julieta a Santiago del Moro

Embed

El conductor advirtió que Disney -como le dicen cariñosamente en la casa- siente algo por Marcos y cada vez se le hace más difícil resistirse, pese que tiene un novio afuera. "¿Ustedes creen que va a seguir siendo fiel?", reiteró Del Mor.

"Va a seguir siendo fiel", remarcó la tía de Julieta. "¿Está el novio de ella hoy acá?", siguió el conductor. "¿Cómo va a venir si le arman videos de Marcos con Julieta?", acotó la mamá de la modelo.

"Lo bancamos a Marcos. Es un amor, pero con ellos son solo amigos", decretó la mamá de Julieta.

La hermana de Thiago desaprobó el chape con Daniela en Gran Hermano

El martes en Gran Hermano 2022, Thiago Medina ganó la prueba del líder. Después de conseguir la inmunidad y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros, el participante besó a Daniela Celis, a modo de festejo.

El acercamiento entre los chicos se dieron luego de muchas idas y vueltas. La chica de Moreno y el joven de La Matanza están cada vez más cerca y parece que hay amor en el aire.

Embed

Este miércoles, en una nota con LAM (América TV), Brisa, la hermana de Thiago, desaprobó la relación. "No me gusta para él. Ella no está usando", afirmó en el programa de Ángel de Brito.

Según su mirada, hay muchos participantes interesados en acercarse a su hermano por estrategia. "Lo están usando una banda, pero ella principalmente", añadió.

Por último, Brisa destacó que Thiago está disfrutando de su estadía en la casa de Gran Hermano 2022. "La está pasando bien. Eso es lo importante", finalizó.