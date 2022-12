Gran Hermano 2022: el verdadero motivo por el que Juan Reverdito quiere volver a entrar a la casa

Juan y Daniela - GH 2022.jpg Juan Reverdito se mostró aliado de Daniela Celis, una de las favoritas, a la hora de lograr el voto del público para volver a la casa de Gran Hermano.

"En segundo lugar, ayer viendo el video de Romi... Yo soy papá y me mató verla en esa situación con las hijas. La entiendo un montón, era lo que necesitaba y la extraño. Quiero ir por Romi pero en el buen sentido", confesó algo vergonzoso el tachero.

Y cuando inmediatamente todos quisieron saber si tenía algo pendiente con la exdiputada, Juan se jugó. "No, siempre me llevé muy bien con ella y siento que quedó algo". Así frente a consulta de Robertito Funes Ugarte de si le gustaba Romina, Reverdito confesó: "Sí, me encanta. La voy a conquistar".

juan y romina .jpg Mientras que Juan Reverdito estuvo dentro de la casa de Gran Hermano 2022, pudo vislumbrarse un intento de acercamiento a Romina Uhrig.

Por último, el hombre de las trencitas sorprendió a todos revelando su tercer motivo para querer ser elegido en el repechaje de Gran Hermano para volver al juego: "Quiero abrir la puerta e ir a abrazar a Alfa".

Juan de Gran Hermano 2022 mandó al frente a una famosa: "Se había mandado las flores ella misma"

Después de haber sido elegido por el público para abandonar la casa de Gran Hermano 2022, Juan Reverdito estuvo invitado a PH: Podemos Hablar (Telefe). Allí el ex participante del reality recordó una anécdota desopilante que vivió en su época como taxista con una ex vedette.

"Se sube al auto y no me dijo ni hola ni nada, estaba con el teléfono. Habla por teléfono, y en la mitad de camino, te juro por Dios y por mis hijos que dijo 'escuchame, lo de las flores salió espectacular. Creen que me las mandaron. Es un revuelo, salió bárbaro'", relató Juan.

En ese instante, el taxista entendió qué era lo que había ocurrido. "Claro, se había mandado las flores ella misma", añadió el ex Gran Hermano 2022.

Juan dio algunas pistas de quién era esa mujer. "La dejé en la casa donde vivía el padre. Es muy conocida. Son mellizas. La dejé en Lanús", lanzó y rápidamente todos captaron que estaba hablando de Vicky Xipolitakis.