Gran Hermano 2022: el video de Daniela maquillando a Thiago que generó repudio en sus fans

No se sabe si es o no estrategia, dado que Thiago es el líder de la semana y ella es una de las nominadas, pero lo cierto es que la joven de Moreno no puede resistirse a la compañía del participante más joven de la casa, al punto que causó mucha decepción entre sus fanáticos luego de que se la vea en un video maquillarlo, muy juntos, en la cama.