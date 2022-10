Gran Hermano 2022: Tomás Holder quebró en llanto al recordar la enfermedad de su mamá

Respecto a sus dichos homofóbicos dentro de la casa, pidió disculpas, aseguró "que no es así", y que creyó "que iba a gustar su personaje", aunque sucedió todo lo contrario ya que muchas de sus actitudes, lo llevaron a abandonar la casa a tan solo una semana de haber comenzado.

El momento más emotivo de la entrevista fue cuando Tomás recordó la dura historia de su mamá, quien durante la pandemia sufrió un grave accidente y él se tuvo que hacer cargo de sus dos hermanos menores. Para ese momento, Gran Hermano 2022 hacía picos de 20.2 puntos de rating.

Quebrado en llanto, recordó: "me acuerdo que le agarré la mano y le dije que me amaba, y que no me falte nunca", dijo entre lágrimas y reveló que tiene tatuada la fecha de nacimiento de su mamá porque "es lo más importante" para él.

Gran Hermano 2022: cuánto dinero se lleva Tomás Holder por estar una semana en la casa

Tomás Holder, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2022 (Telefe), quedó fuera del reality en la primera gala de eliminación. El joven oriundo de Rosario abandonó la casa más famosa del país a una semana de su ingreso.

Holder había sido nominado por sus compañeros junto a Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y Alfa Santiago, quien fue salvado por Martina Stewart Usher.

“La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todo. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto. Jueguen y disfruten la casa”, le dijo Tomás a sus compañeros antes de irse.

Apenas se conoció la eliminación de Tomás Holder, el participante se volvió tendencia en Twitter donde los usuarios celebraron entre comentarios y memes.

Y otros se pusieron contentos porque el hombre que fue a buscar oro y millones se fue con mucho menos dinero del que pretendía. La información surgida del seno del programa indica que cada competidor recibirá 180.000 pesos por semana dentro de la casa, una cifra que podría cambiar más adelante si el ritmo inflacionario del país sigue como en la actualidad.

Desde que pisó la casa, Holder dejó en claro que "yo acá no vengo de vacaciones. Vengo a jugar, pero sobre todo a ganar". Cuando lo nominaron, además, se mostró satisfecho con la chance de "ser evaluado por la gente. Si quieren que me quede, me quedó. SI prefieren que me vaya, me voy". Creía contar con el apoyo de quienes lo siguen en Tik tok, pero no fue así.