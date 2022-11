Gran Hermano 2022: la casa ya tiene a su nuevo líder de la semana y es uno de los favoritos

image.png

Llegaron a la final Thiago Medina, Maximiliano Giudici y Alexis "Conejo" Quiroga, y en vivo los tres lo dieron todo para poder llegar a coronarse como líder de la semana.

En la final los tres concursantes hicieron siete puntos cada uno, y en el desempate la consigna era hacer un gol en la menor cantidad de tiempo posible.

Thiago tardó 14 segundos en convertir, Conejo 16, y Maxi más de veinte, y así Thiago se coronó el nuevo líder de la casa de Gran Hermano 2022.

Gastón Trezeguet dio su veredicto: ¿quién es mejor conductor de Gran Hermano? ¿Jorge Rial o Santiago del Moro?

Gastón Trezeguet participó en la primera edición de Gran Hermano (Telefe) y, aunque no ganó, se instauró como el histórico estratega del reality. Hoy, es productor de TV y panelista de los debates.

En una entrevista con La Nación, el ex GH respondió lo que muchos se preguntan en las redes sociales: ¿quién es mejor conductor? ¿Santiago del Moro o Jorge Rial?

image.png

"Lo que tiene Santiago no lo tuvo absolutamente ningún conductor, eso de generar una empatía y una química con el público, con nosotros, con los participantes que salen", sostuvo.

Respecto a Rial, Trezeguet fue tajante. "No era muy querido ni por los chicos ni por los de afuera. Es más, creo que hasta ahora le está pegando a Gran Hermano y ni es conductor", consideró.

Finalmente, el ex GH destacó que se siente muy cómo como panelista de los debates de Gran Hermano 2022. "En realidad a mí lo que más me interesa es hacer bien mi trabajo que es de panelista en el programa, es lo que más me llena de satisfacción", cerró.