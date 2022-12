Gran Hermano 2022: la familia de Coti le pegó duro a La Tora por sus supuestas burlas

la tora historia burlándose de Coti Romero ok- GH 2022.jpg

"Hemos tenido que ver cómo participantes estos días han subido capturas a sus Instagram de imágenes editadas y deformadas de Coty burlándose de su aspecto físico", comienza el posteo.

Al tiempo que agregan en defensa de Romero : "Estamos sumamente decepcionados de que no les importe nada con tal de meterse nuevamente en esa casa, repito, pueden estar o no de acuerdo con su juego pero hay límites que no deberían pasarse".

Por último, concluye su férrea defensa a su pariente participante de Gra Hermano: "Nosotros, su familia y amigos, seguiremos compartiendo las muestras de cariño porque en definitiva es lo que a mi hermana le va a interesar cuando salga del juego, rodearse de gente que la valoró como jugadora y no intentó juzgarla como persona. Te queremos Coty".

Esta semana Coti Romero fue sancionada en Gran Hermano 2022 tras haber recogido un mensaje arrojado desde el exterior, por lo no pudo votar el repechaje. Pero astuta como siempre, la correntina usó esos minutos en el confesionario para pegarle duro a Julieta Poggio tras la escandalosa pelea que protagonizaron después de su espontánea a Disney y Daniela.

"Hace unos días me vienen tratando de mala persona, de mala mina, por como juego. Me parece que eso está fuera de lugar", aseguró Coti tras pedir permiso para hacer su descargo. Y no sólo se refirió a Julieta sino también a Romina, con la que se enfrentó duramente, y a Alfa, que no pierde oportunidad de chicanearla.

Coti Romero y Julieta Poggio, participantes de Gran Hermano 2022.

"Las personas que entraron a la casa sabían que venían a jugar y no diferencian entre una persona y un jugador. Eso está mal. Y son personas que tienen más de 60 y 34 años, que me hacen burlas y me dicen 'garca, traidora'", siguió Romero.

Y allí se refirió puntualmente a Poggio: "Y Julieta también, porque me dijo 'mala amiga'. Hubiera ido a hacer un casting para Los Backyardigans si pensaba que acá venía a hacer una amistad".

"Yo no considero que haya traicionado a nadie. En esta casa, mi juego nunca estuvo con ellas. En esta casa, hace dos meses, le di mi palabra de juego a una sola persona y la sigo manteniendo" cerró una picantísima e inescrupulosa Coti, claramente dispuesta a todo con tal de ganar el reality. ¿Lo conseguirá?