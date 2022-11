Gran Hermano 2022: la importante figura que podría ingresar a la casa en el repechaje

Pero además, se filtró una noticia explosiva: Wanda Nara sería una nueva participante del programa. La rubia sería una de las cuatro participantes que entraría a la casa más famosa del país.

"Viene el repechaje y quien entraría oculta, pero como si fuera un participante están pensando que sea Wanda", contó el periodista Gustavo Méndez en Implacables.

Luego sumó: "Que entren los participantes nuevos, y el repechaje, porque también va a entrar alguien que ya estuvo, y que ella entre como una cuarta participante para que esté un ratito y después se vaya".

Al parecer, la incursión de Wanda Nara en la casa de Gran Hermano 2022 sería inminente. "Wanda quiere venir para las fiestas y quedarse", indicó el periodista.

Gran Hermano 2022: La peor noticia sobre Thiago y Daniela después de su primera noche íntima

En las últimas horas se supo que Thiago Medina y Daniela Celis se separaron después de su primera noche íntima en Gran Hermano 2022 (Telefe).

Fue luego de que ella le hiciera reclamos de pareja al joven. “No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba”, dijo Thiago en una charla con Nacho.

Luego manifestó: “Me pudre pero no me dan ganas de decirle nada porque no quiero que después se ponga mal o que me diga que yo solo tengo calentura”.

En una conversación con Marcos, Thiago contó cómo fue el momento en que Daniela decidió terminar su relación tras pasar una noche juntos.

“Quiere que esté todo el día atrás de ella, la verdad es que me da por los huev... yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto”, señaló el participante sobre Daniela.

Por último, reveló: “Le dije que quería estar un toque solo. Yo le empecé a decir las cosas que me molestaban y ella me dijo ‘bueno, es mejor que termine acá antes de que me enganche más’”.