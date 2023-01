Gran Hermano 2022: La Tora encaró a Camila y no se guardó nada

Embed

En ese momento, La Tora la frenó y marcó sus diferencias. "Sos me votas y querés que te chupe el cu... y que esté todo bien. ¿Vos estás loca?", le recriminó.

"¿Y por qué no te puedo votar?", le dijo Camila. "Votame, pero después no me digas: 'Hola Torita, buen día'. No me digas 'hola, buen día'. Va a haber buena convivencia, pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo", remató Villar, furiosa.

Camila Gran Hermano

La estrategia de El Mago Sin Dientes para favorecer a Alfa de Gran Hermano 2022

En la casa de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago ha contado -en más de una ocasión- que tiene una gran amistad con un mediático de la TV: El Mago Sin Dientes.

De hecho, Pablo Cabaleiro fue a la tribuna del reality para alentar al más veterano del juego. "Nos conocemos porque tenemos un grupo de amigos, con los cuales nos juntamos cada tanto", expresó.

Embed

En LAM (América TV) comentaron que El Mago Sin Dientes tiene una estrategia para favorecer a Alfa en el programa de mayor audiencia de la TV, Gran Hermano 2022.

"Esto publicó en sus redes: 'Todos los que vengan a la función de hoy y mañana, al teatro, y muestren que enviaron Ariel al 9009, obtendrán un 30% de descuento para ver mi obra'", precisó Ángel de Brito.

El conductor de LAM anticipó que, el próximo verano, Alfa va a trabajar con El Mago Sin Dientes en Mar del Plata. "La próxima temporada, Alfa va a hacer un espectáculo con El Mago Sin Dientes, segurísimo", sentenció.