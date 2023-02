Gran Hermano 2022: las hijas de Romina, presentes en la sorpresa de los familiares

Embed

Fabián, el sobrino de Romina que la visitó en la casa, le entregó "un collage de fotos de las nenas para que veas que estuvieron haciendo durante todo este tiempo". Romina no pudo contener el llanto.

Además, el sobrino de la ex diputada confesó que Mía, una de sus tres hijas , la ayudó a armar la caja en la que también pusieron "cosas que a Romina le gusta comer", entre las que había muchas golosinas.

Gran Hermano 2022: el emotivo regalo del papá de Nacho que hizo llorar a todos en la casa

Este martes, en otra gala muy especial en Gran Hermano 2022 (Telefe), los participantes recibieron en vivo un regalo de los familiares que esta semana se incorporaron a la casa, con objetos que para cada uno de ellos tenían un significado muy singular.

El primero en abrir la caja y compartirla fue Rodolfo, el papá de Nacho: “Traje algo que es muy importante para él. Este portaretrato es muy importante para él, como un amuleto. Es una foto de él cuando era pequeño, con su mamá", dijo.

"Además le traje una mariposa, que es muy representativa para este momento de él. Tengo otra foto que es muy especial de cuando el gobierno español había mandado a las tropas a la guerra de Irak y nos sacamos esta foto con su mamá, que fue cuando nos manifestamos en contra de la guerra", sumó el papá de Nacho.

“Me sentía mal por no haber traído la foto con mi mamá. La llevaba siempre cuando viajaba a España y acá no la había traído y me sentía mal por eso”, dijo Nacho, completamente quebrado.