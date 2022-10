Gran Hermano 2022: Maxi salvó a uno de los nominados y sorprendió con su decisión

“Los vi mucho más relajados con respecto a la primera semana que fue muy intensa y la pasamos con mucho nervio, algunos llantos. No la pasamos bien, pero esta semana lo disfrutamos más y nos divertimos muchísimo sin dejar de pensar en el juego. Los vi a todos más relajados”, aseguró el cordobés.

“La placa es más o menos la que me imaginaba. Juan y con Nacho creo que se han equivocado de arranque, pero tranquilamente podría llevarme bien, sobre todo con Nacho. A Nachito lo re aprecio, se me hace que es un chico influenciado, pero me cae súper bien. Creo que el desafío es adaptar el juego sin dejar de tener una buena convivencia”, detalló el novio de Juliana.

Finalmente, Maxi eligió, y su elección fue salvar a Walter “por motivos estratégicos y de afinidad”, y Alfa se mostró más que agradecido y quebró en llanto de la emoción que le generó la situación.

Gran Hermano 2022: el desconsolado llanto de Alfa, golpeado por la nominación

Tras quedar entre los últimos cuatro nominados de Gran Hermano 2022 (Telefe), Walter Alfa Santiago quebró en llanto tras una profunda reflexión sobre su vida y su paso por la casa más famosa del país.

"Extraño las mesas de pepino. Extraño mi auto, extraño andar en moto. Extraño la libertad, poder estar dando vueltas de un lado para el otro", expresó.

"Ya sabía que iba a extrañar. De a poco me voy acostumbrando a no tener el celular encima. A no tener llamados ni mensajes. No estar pendiente del horario está bueno, y poder calcular el horario con el sol", continuó y no pudo aguantar las lágrimas.

"Ojalá me quede hasta el final. Tengo ganas de quedarme hasta el final. Ojalá la gente vote para que me quede. Yo voy a seguir siendo el mismo", sostuvo quien terminó en placa tras haber recibido cuatro votos, ubicándose por detrás de Nacho con trece, Juan con doce y Martina con once.

"Como todo lo que hice en mi vida para ser feliz y reírme, aunque a veces no me salga bien. Después de intentar hacer las cosas bien, lloré como un loco", concluyó el participante más grande de la casa.