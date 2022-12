Gran Hermano 2022: Santiago del Moro anunció una bomba para este jueves en una gala especial

En una gala tensa, donde los panelistas debatieron con Agustín, el último eliminado, se dio a conocer que dos nuevos jugadores ingresarán el próximo jueves a la casa. En ese sentido, detallaron que los actuales ‘hermanitos’ se enterarán de la novedad este martes, día en que se lleva a cabo la prueba de líder.

“Gran Hermano comunica que este próximo jueves, en una gala especial ingresarán nuevos jugadores a la casa”, señaló Del Moro.

“Los actuales participantes conocerán la noticia en vivo durante la gala del líder de este martes”, agregó el animador. “Además, Gran Hermano informa que es inminente el regreso de ex participantes a su casa”, cerró Santiago.

Gran Hermano 2022: Qué le dijeron al oído a Agustín Guardis tras ser eliminado

Agustín Guardis se convirtió en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Tras salir e intercambiar unas palabras con Santiago del Moro, Frodo se acercó a su gente, pero una mujer lo detuvo, lo agarró y le dijo algo al oído.

La imagen se volvió viral al igual que la pregunta "¿qué le dijo?". En el video de la escena no llega a escucharse lo que le dice la persona en cuestión. No obstante, la secuencia quedó registrada y provocó indignación y curiosidad a partes iguales en las redes sociales.

"La bronca que me da que los familiares no entiendan que no le tienen que dar información de lo que está pasando afuera”, “La cara de Agustín en HD, no sé que le dijo pero lo descolocó totalmente”, “‘Activa el plan repechaje’ esté todo calculado”, “Tiene que ser algo muy heavy como para que se ponga serio de esa manera”, opinaron algunos de los usuarios de Twitter.

Cabe destacar que Agustín Guardis fue eliminado en la última gala de Gran Hermano 2022 con el 76,47% de los votos en su contra.

Es que en las últimas semanas, el joven de 25 años hizo polémicas declaraciones de todo tipo que le hicieron perder el apoyo del afuera. A eso se sumaron distintas actitudes con sus compañeros que le granjearon el rechazo de la gente.

“Disfruten mucho, este era mi gran sueño, veremos qué depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, esto es un juego, y no me extrañen, capaz dentro de poquito nos volvemos a ver”, dijo Frodo antes de abandonar la casa más famosa de la Argentina.