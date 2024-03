Gran Hermano 2023: Bautista confesó sus planes con Denisse una vez que salga de la casa

Bautista y Paloma GH.jpg

Casi instintivamente, Bauti respondió con un tajante: “Sí, lo que sea necesario”, lo que para muchos fanáticos significó una certera esperanza de que el romance con Denisse se afiance en un futuro.

“¿Te quedarías en lo de Denu?”, volvió a preguntar Paloma acto seguido, indagándolo sobre su futuro amoroso. Pero fue allí cuando el uruguayo se sinceró: “La verdad no lo pensé todavía, me había olvidado que vivía sola acá, no sé que haría”. Ahora bien, la pregunta del millón claramente es qué pensará Denisse al respecto...

Embed

Manzana se cansó de Bautista y apuntó contra él en Gran Hermano: "Son los peores"

En la primera etapa de Gran Hermano (Telefe) Manzana se caracterizó por mantener un perfil bajo dentro de la casa. Sin embargo, en los últimos días comenzó a jugar más que nunca y empezó a generar campaña contra algunos participantes.

El oriundo de Tucumán demostró haber formado una sólida alianza con Virginia y Darío e incluso rompió la tregua de los originales al darle votos a Bautista a la hora de la nominación.

De igual forma, la cosa no terminó ahí. Y es que parece que Manzana tiene todas las intenciones ver al uruguayo fuera de la casa y lo dejó en evidencia con sus fuertes declaraciones en medio de una charla con Darío.

Manzana Bautista

Mientras ambos conversaban en el jardín, el líder de la semana se acercó y Federico le hizo un comentario que no logró comprender. Ante la duda de Bautista, su compañero decidió no repetir su frase y el novio de Denisse se alejó diciendo "no entiendo un choto, man".

Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Manzana explicó: "Saluda bien, sin hacerte el divino". "El culiado este como no me manda a mí a placa, a ver si se anima, es más cagón. Quiere quedar bien con Dios y con el Diablo, esos son los peores, y este es uno de esos", le comentó a Darío. Algo que finalmente no ocurrió.