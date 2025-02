Gran Hermano 2024: Martina le envió un tierno saludo a su abuela sin saber que murió

Así fue que anoche la rubia protagonizó un momento que llegó al corazón de los seguidores del reality. Después de haber visto un colibrí en el parque de la casa, lo que para muchos significa la visita de un ser querido fallecido según le aseguró Lucía Patrone, al momento de tener que ir a nominar se acordó de su abuela.

Sin estar al tanto de que murió hace unos días, mientras caminaba hacia el confesionario entre los saludos que mandó, le dedicó unas sentidas palabras a su ser querido.

“Un beso a mi abuela, que la amo y la extraño mucho”, dijo Martina mirando a una de las cientos de cámaras del programa con mucha ternura y sin saber que los televidentes conocen la triste noticia que ella recién sabrá cuando salga de la casa televisiva.

Martina habla de su abuela en la casa de Gran Hermano 2024 sin saber la triste noticia de su muerte

Días atrás se conoció un video de Gran Hermano 2024 (Telefe) en el que la participante Martina Pereyra nombra a su abuela sin saber la triste noticia de su muerte.

"No la conocí", le dice Juan Pablo De Vigili a la jugadora mientras ella le hacía masajes en la espalda. "¿Cómo que no la viste? En el Congelados", le respondió la rubia.

"No, estaba de espaldas. La escuché", le explicó el correntino. Ahí, uno de sus compañeros le preguntó a quién se parecía de su familia. "Eh, a mi abuela, de parte de mi mamá", expresó la joven. "¿A tu viejo, no?", le consultó Marcelo Carro.

"Para mí no. Todos dicen que me parezco a mi abuela de parte de mi mamá, que es parecida a mi mamá", afirmó Martina.

Horas antes se había armado un revuelo en las redes porque la familia y la producción del programa decidieron no contarle a la participante que su abuela había fallecido. Fefe Bongiorno en LAM (América TV) había contado que su familia tomó esa decisión porque "no sólo era imposible revertir la situación, porque obviamente no hay nada que hacer, sino que también podría traerle un estrés adicional".