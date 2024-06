Gran Hermano: Martín Ku sorprendió a su novia con un reclamo que la dejó sin palabras

“Amor, me diste un abrazo así nomas. ¿No me veías cómo te hacía con los ojos? Era para que me abraces más fuerte y me hiciste esto nada más y te fuiste”, expresó Martín con un tono exasperado.

Sin embargo, su novia se justificó explicando que no entendió sus gestos y aseguró: “Yo pensé que me decías que vaya a mirar toda la casa. Sos un exagerado”.

"¡Noo! Después volviste me dijiste algo y te fuiste. ¡Yo te hacía con los ojos para que me abraces fuerte!", insistió el joven. Sin embargo, finalmente ambos estuvieron de acuerdo en que era situación compleja y terminaron la charla con un abrazo y un beso tal como ellos querían.

La novia de Martín Ku de Gran Hermano le propuso alquilar la casa que ganó y recibió duras críticas

Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano, fue elegida por la producción para ingresar al reality por unos días. Apenas cruzó la puerta, la chica se fundió en un beso con El Chino, que corrió para recibirla.

Enseguida, los tortolitos se pusieron al día, con besos y mimos, y conversaron sobre algunos temas personales. De hecho, ella le contó que se operó la nariz, un detalle que él no percibió para nada.

La novia de Martín Ku también aprovechó para preguntarle por la casa que ganó en uno de los desafíos de Gran Hermano. La joven quiso saber qué tenía pensado hacer con esa propiedad y hasta le sugirió ponerla en alguna localidad de La Cosa Atlántica para alquilarla.

"¿Qué tenés pensado hacer con la casa?", le consultó. "Tenemos una casa, pero no tenemos dónde ponerla. Estaría bueno ponerla en algún lugar que convenga", le contestó el muchacho. "Se me ocurrieron dos opciones muy divertidas. Una es ponerla en la costa como casa de verano y hasta la podemos alquilar", sumó ella.

En las redes, Marisol recibió duras críticas por preocuparse por ese tema. "Solo se fija en la plata", "Qué pesada, por qué no habla de eso después", "Hace 6 meses que no lo ve y se pone a hablar de eso", "Me cayó como el ort... es muy caprichosa", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.