Grave denuncia contra un participante del Bailando 2023: "Su ex lo acusa de..."

Acto seguido, contó que hablaron el ex futbolista para conocer su versión de los hechos, y en la nota el mismo aseguró: “No tengo nada que esconder, yo lo que cobro y puedo le mando. Si la cuota quiere que sea la misma de cuando jugaba al fútbol no se puede. El dólar se fue a mil pesos, entonces yo no puedo mandar 1500 dólares como hacía siempre, no juego mas al futbol y cobro en pesos”.

“Yo mando lo que puedo y cuando estuve bien le daba de más, ahora hay que recortar los gastos y yo también recorté los míos. Hay que cambiar de vida, le mando lo que puedo, estoy siempre presente y me estoy rompiendo el culo para ganar guita y poder enviarle”, agregó.

Entre otras cosas, sostuvo que no le daba importancia a los comentarios en redes y admitió: “A veces salgo de acá, voy, y deposito lo poco que tengo para mis nenas. Nada más, después esa gente no se ni quien es, pero que hablen, no tengo nada que esconder”.

La firme confesión de Brian Sarmiento: "Si hubiese tenido un hijo varón, no hubiese querido que..."

Brian Sarmiento es uno de los personajes más divertidos del Bailando 2023 (América TV), con su carisma y sonrisa logró conquistar a Marcelo Tinelli y al público. Y como si fuera poco, la rompe con el baile.

El ex futbolista de 33 años, nacido en Rosario, se inició en el Club Bartolomé Mitre y luego hizo las inferiores oficialmente en Estudiantes de La Plata. Luego realizó su carrera en España donde pasó por Racing de Santander, Xerez, Girona y Salamanca, para volver a la Argentina en 2011.

Estuvo en Racing Club, Arsenal de Sarandí y All Boys. Se fue a jugar a Brasil y Perú y en su regreso pasó por All Boys, Quilmes, Banfield, Newell's Old Boys, Atlético Tucumán e Independiente.

En una entrevista con Bautista Aráneo para su ciclo de streaming "La Base", Brian contó cómo fue su camino y cuáles fueron sus logros y sus arrepentimientos. Sarmiento, que ahora se luce en el Bailando 2023, aseguró que en este deporte lo padece "el 80%" de los jugadores.

"Todo el tiempo le decían a mi familia 'este los va a sacar de la villa'. Es una presión que empezas a sentir desde chico, que no te das cuenta pero a la larga te termina haciendo daño... pero por dentro están esperando la macana", señaló.

"El técnico buscaba la perfección en todo y eso fue también lo que me hizo separarme de los jugadores", reveló en otro de los momentos de la extensa charla.

"La satisfacción más grande que me dio el fútbol fue poder ayudar a otros. No en el sentido económico, de esos hay millones, uno a veces de salvar una vida y no te lo podés imaginar... Me pasó estando en Newells con un chico internado con cáncer de pulmón. Le pedí que consiga el alta en 15 días para llevarlo al vestuario, a los 15 días estaba en el vestuario conmigo. Al año y medio me invitaron a festejar su cumpleaños", contó sobre una experiencia única que vivió.

Por otro lado, habló de la falta de preparación que sufren los chicos que ingresan al mundo del fútbol y confesó: "Si yo hubiese tenido un hijo varón, no hubiese querido que se dedique al fútbol. Nadie te avisa que te van a cagar con guita, que vas a sufrir, que todo el mundo piensa que sos millonario y por ahí no llegas a fin de mes. A mostrar una vida linda porque si no dicen que sos un fracaso... Los tienen que preparar para todo eso. La depresión en el jugador de fútbol esta todo el tiempo, ¿Tiene que haber 7 u 8 cracks que se suiciden para tomar conciencia de esas cosas?".