Grave denuncia de estafa millonaria contra Thiago Medina: "¿Dónde quedó el humilde?"

“Hizo un sorteo por una moto y para participar había que transferirle 1500 pesos. Yo confié, capaz que no me iba a ganar nada, pero dije: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no creerle al humilde Thiago de Gran Hermano y a su familia, que en redes parecen tan buena gente?’”, expresó la fanática en un video que subió a las redes.

“Pasó el domingo y nada. Thiago seguía subiendo historias como si nada hubiese pasado, aparecía en programas de streaming, pero nunca mencionaba el sorteo. Toda la gente en los comentarios preguntaba ‘che, nos estafó’”, siguió enojadísima con la situación Viviana al ver que el ex participante del reality no realizaba el sorteo anunciado en la fecha convenida.

Y continuó con la investigación que hizo la usuaria sobre el rodado que se sorteaba: “Me fijé en Mercado Libre cuánto costaba la moto que iba a sortear, una Honda, y salía 8 millones. Entonces hice la cuenta suponiendo que cada uno de los 6000 participantes hubiera hecho tres transferencias y daba 25 millones de pesos”.

“¿Dónde quedó el Thiago humilde? Se hacen los buenos por Instagram y después hacen estas cosas. Me angustia, no por mí, sino por las personas que realmente necesitaban esa moto o esos 1500 pesos. Thiago de GH nos estafó a todos. Tenemos que hacer que este chabón pague. Lo hizo solamente para estafar a las personas y quedarse con 25 millones”, concluyó muy enojada la usuaria de redes con Thiago Medina, quien luego anunció al ganador del sorteo.

thiago medina moto.jpg

Daniela Celis explicó cómo hace para distinguir a las gemelas Laia y Aimé

Daniela Celis y Thiago Medina formaron una numerosa familia a fines de enero con el nacimiento de Laia y Aimé, las gemelas de los ex participantes de Gran Hermano 2022.

Los ex integrantes de la famosa casa siguen más enamorados que nunca y viendo crecer a sus dos hijas, quienes hace poco fueron bautizadas en octubre en la Basílica de Luján.

Desde sus historias de Instagram, Pestañela fue contestando algunas preguntas que le hacían sus seguidores y en una de ellas comentó cómo hace para distinguir a sus hijas, algo que a veces los complica.

daniela celis distingue a las gemelas laia y aime.jpg

"¿Ya saben cuál es cuál?", indagó un usuario. A lo que Daniela Celis admitió: "Sinceramente, a veces sí y a veces no. Nos guiamos mucho por sus aritos aún".

Además, comentó que lo peor que te pasó en el año fue "un robo y una estafa" que sufrió y lo mejor fue sus hijas. "Ellas", precisó junto a foto con las bebés en sus brazos.

Después de comenzar su historia de amor a pura pasión en el reality de Telefe, Daniela Celis y Thiago Medina siguieron adelante con el noviazgo y hoy ya son familia de cuatro.