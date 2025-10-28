El hijo de Natacha Jaitt se enfrentó en vivo a su tío Ulises y expuso un crudo drama familiar: "Tiene problemas de..."

En tanto, en un intento por apaciguar el tremendo cruce mediático, Ulises Jaitt se dirigió a su sobrino quien lo denunció semanas atrás por maltrato durante su infancia, con el que igualmente fue durísimo. "Me das pena, así que no voy a contar cosas por las que después no te puedas levantar. Así y todo, sos el hijo de Natacha y tengo un respeto hacia eso. Si cuento las situaciones que hiciste y no fueron denunciadas, no te levantas más", lanzó molesto.

"Seguí tu camino, no me rompas más, ponete a estudiar y laburar", agregó iracundo Ulises pero Valentino, tras afirmar que trabaja y se mantiene por su propia cuenta, lo acusó de "vivir de Natacha". Estas últimas palabras enardecieron nuevamente a Ulises, por lo que sentenció furioso: "¡No vivo de ella! Lucho para que se haga justicia, cosa que vos no hacés. Doy la vida para que se haga justicia y vos le faltás el respeto a la memoria de tu mamá”.

Ulises Jaitt y Valentino Yospe - captura ALT

Cuál fue la reacción de Ulises Jaitt después de que su sobrino lo denunciara por violencia

A finales de septiembre, Valentino Yospe sorprendió a todos al denunciar a su tío, Ulises Jaitt, por violencia familiar. Tras el impacto inicial de la denuncia y luego de algunas semanas, el mediático decidió salir al frente y dar su versión de los hechos a través de su cuenta oficial de Instagram, buscando aclarar lo ocurrido.

Ulises acompañó su descargo con varias fotos junto a Valentino y un tweet de Natacha Jaitt en el que agradecía al tío por cuidar de su hijo. En el post, señaló: "Hoy, después de todo lo vivido, elige la difamación. No sé si lo mueve la búsqueda de fama, de dinero, o simplemente el resentimiento por la vida que le tocó. Pero lo que no voy a permitir es que se ensucie mi nombre ni el esfuerzo de más de una década en la que hice de padre, hermano y tutor, solo, los 365 días del año", y agregó: "Tengo un hermano, otra hermana, mi mamá, nadie lo acompaña en esto, está solo. ¿No se preguntaron por qué?"

Ulises Jaitt

El mediático también cuestionó el momento en que se produjo la denuncia: "Me llama la atención que quiero reabrir la causa NATACHA, y a los días de darse a conocer eso, aparece esta operación. Para los que confunden, yo puedo tener un conflicto con mi sobrino, pero no por eso voy a dejar de pelear hasta el final por NATACHA que merece justicia. Son 2 carriles distintos", sostuvo Ulises Jaitt.

En su mensaje, Ulises apuntó además a Valentino y a la forma en que decidió hacer pública la situación: "Ojalá recapacite. Lamento que en su exposición pública no haya pedido justicia por su madre, sino que haya preferido usar su historia como escenario personal. Queda claro, tristemente, que su relato habla más de él que de mí. Las fotos pertenecen al año 2024".

Con este descargo, Ulises H intentó poner en contexto su rol familiar y el esfuerzo sostenido que asegura haber brindado durante años, mientras remarcó la separación de los conflictos familiares de la lucha por la memoria y la justicia de su hermana fallecida. La publicación generó un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, donde el enfrentamiento mediático entre tío y sobrino continúa siendo tema de discusión.