Griselda Siciliani involucrada a otro famoso comprometido: "Se obsesionó"

Según indicó la comunicadora, Griselda habría intentado seducirlo varias veces pese a la negativa del famoso cantante e incluso la actriz habría ido a buscarlo al hotel donde se encontraba.

“Ella estaba obsesionada con él, me cuenta mi fuente. Lo buscaba y no le importaba que estuviera en pareja. Se dice entre bambalinas que ella es buscona y que le gustan los hombres que están con otras”, precisó la comunicadora en el ciclo que conduce Pamela David.

Embed

Y contó cuál fue la tajante respuesta que le dio el famoso en cuestión ante la supuesta insistencia de la actriz: “¿Sabes qué le dijo él porque ella no paraba de buscarlo? ‘Si vos fueses hombre yo te tendría que denunciar por acoso’".

"Ella lo persiguió, lo buscó, fue hasta un hotel. Griselda se obsesionó. Él es muy conocido, no es un cuatro de copas. La fuente es muy cercana. Él le había dicho que no y ella seguía insistiendo", detalló Damasia.

Luego se reveló que el famoso involucrado en esta historia que habría ocurrido hace varios años atrás es Fito Páez, quien está en pareja desde 2015 con Eugenia Kolodziej.

Fito Paez Eugenia Kolodziej.jpg

El día que Araceli González trató de "roba maridos" a Griselda Siciliani por Adrián Suar: "Es peor que..."

En medio de la polémica instalada entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani por Luciano Castro, se viralizó una entrevista de hace unos años donde Araceli González trató de "roba maridos" a la actual novia del galán.

La charla de Verónica Lozano con Araceli fue hace cinco años cuando Griselda estaba en pareja con Adrián Suar, de quien Araceli se divorció en 2004.

En ese momento, la madre de Toto Kirzner y Florencia Torrente se había molestado por una crítica de Griselda a Fabián Mazzei, su actual pareja, y también por meterse cuando ella en su momento intentaba recomponer su relación con el Chueco.

"Cuando yo conocí a Adrián aposté a él a corazón abierto y a veces las cosas no pueden funcionar. Él tuvo un proceso de crecimiento muy abrupto que quizás hizo que cambie la manera de mirar la vida", mencionaba Araceli en Cortá por Lozano, Telefe.

Y fundamentó: "Yo me quedé en otro lugar y eso hizo que la pareja no continúe y otros motivos más. Pero siempre soy muy respetuosa con los hombres que estoy y estuve, nunca hablo del otro mal".

"Me molestó mucho", se sinceraba la actriz ante las críticas de Griselda a Mazzei. "Te molestó lo de Griselda Siciliani", le marcó la conductora. Y Araceli González expresó contundente: "Si hay alguien que conoce a Adrián soy yo, nos podemos mirar a los ojos y decir en qué nos equivocamos. Yo cuido a mi tribu, merece respeto y eso es lo que hago, boca de jarro no".

"Respetame, yo tengo 25 años en esto y vos estás hace muy poco. Yo sí la conozco (a Siciliani) a ella porque su relación empezó en un momento donde yo estaba teniendo un acercamiento con Adrián. Entonces sí la conozco. Si nos tenemos que respetar, nos respetamos todos. Estoy cansada de no hablar", lanzó picante.

"¿O sea, vos te estabas tratando de reconciliar con él y apareció ella?", le preguntó Vero Lozano, y ella contestó: "Así es. Toda mi vida amé a mis parejas y fui cuidadosa con la vida del resto. Tengo piedad por la gente, nunca hablaría mal de nadie. Basta".

"Yo le escribí a Adrián porque estaba sorprendida, hay bocas en las que no quiero estar. Yo soy muy respetuosa, pero no toques mi hacienda. Esperé una semana pero me molestó mucho. Cada uno tiene que hacer su vida y ser cuidadoso de lo que dice", concluyó muy dura en ese entonces con Griselda Siciliani.