Guido Kaczka molesto con Carmen Barbieri en Los 8 escalones: qué detonó la tremenda interna

Guido estaría cansado de los faltazos reiterados de Carmen al programa y además habrá un cambio en el jurado ya que Martín Liberman no formará más parte del mismo.

guido kazcka 1.jpg

"Está un poco fastidiado con Carmen Barbieri porque hay algunos faltazos de ella... Algunos justificados por cuestiones médicas, pero por otro lado me decían que esta semana les dijo: 'Me quedo toda la semana en Mar del Plata porque necesito descansar'. Y Guido... es obsesivo del laburo y esto medio que lo vive como desinterés", expresó la periodista en su columna radial.

Además, amplió: "Y por otro lado, me dicen que la ve muy repetida a Carmen en los programas, como que en medio del Fedegate, todos le ponen el micrófono y Guido la ve en cadena nacional y el que le garpa es él...".

"Entonces eso no le convence y preferiría que se mantenga más ajena a los problemas personales. Están buscando jurado rotativo para acotar un poco sus participaciones. No va a haber desvinculaciones, pero hay una molestia", cerró Marina Calabró la información.

carmen barbieri.jpg

Carmen Barbieri acusó a Sofía Aldrey, ex de Fede Bal, de filtrar mensajes con los periodistas

Tras conocerse los detalles tremendos de la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, Carmen Barbieri habló y reveló el motivo por el que no puede hablar con la ex de su hijo.

La conductora de Mañanísima, Ciudad Magazine, sostuvo que le gustaría enviarle un mensaje a Sofía pero que no lo hace ya que luego lo filtra con la prensa. Además, contó cómo está ella y Fede con este tema.

"Estoy pasando un momento muy triste, difícil, no puedo evitar estar triste por todo lo que está pasando, diciendo y removiendo de mi historia y de la historia de Fede de hace mucho tiempo", dijo Carmen Barbieri en diálogo con el ciclo Implacables, El Nueve.

Y contó del diálogo que tiene con su hijo: "Fede me llama porque hablamos siempre, no por eso, pero sabe que lo que ha pasado y sigue pasando es un disgusto para mí. Él va a arreglar su vida, Es por el bien de él, es lo que me prometió, yo ya tengo hecha mi vida. Está muy triste"

Sobre el final, admitió por qué no le envía un mensaje a Sofía Aldrey: "Hubiese querido hablar pero no puedo mandarle un mensaje porque se los da a los periodistas. Es una cosa tan íntima y sentida lo que quiero decirle como si fuese una mamá más porque yo la quiero mucho. La voy a seguir queriendo mucho y a su familia".