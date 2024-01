Guido Kaczka opinó de manera tajante sobre las declaraciones de Cris Morena contra Flor Bertotti

Embed

“No veo puja, me parece que está bien. Es cierto que no es el show específicamente de Floricienta (por las declaraciones de Cris Morena) pasaron muchos años”, lanzó el conductor de Los 8 escalones de los tres millones y ex de Florencia Bertotti, de quien se separó en 2010 y tiene un hijo en común, Romeo.

“Son espectáculos nuevos y bueno, pasaron muchos años”, explicó Guido. Y remarcó sobre los shows que hará Bertotti: “Es distinto. Tiene una base en algún lugar porque es la misma gente, pero es distinto”.

Cabe recordar que Flor Berotti agotó 12 Movistar Arena en apenas unos días en medio de una gran expectativa de los fanáticos. Cris Morena había demandado a Bertotti por Niní, argumentando que era plagio de Floricienta, sentencia que salió favorable para la ex productora de Chiquititas.

En las últimas horas Florencia Bertotti agotó 12 shows en el Movistar Arena, donde canta sus propias canciones y además incluye gran parte del repertorio de la famosa serie Florincienta.

En medio de este contexto, se desató una polémica ya que las canciones pertenecen a la serie producida por Cris Morena, quien además escribía gran parte de la música.

Es por eso, que está en noche en LAM, América Tv, el periodista Ángel de Brito se comunicó con la productora y le consultó por su postura frente a los shows de la actriz.

“Le dije 'Cris no entiendo, me explicas un poco que no entiendo como Bertotti hace shows con los temas de Floricienta' y le pregunté si le dio permiso o algún tipo de aval”, explicó el conductor.

Acto seguido, leyó al aire el mensaje que le llegó de Cris Morena y replicó: “Ángel estoy a full de proyectos, fascinada con Margarita, que es la secuela, con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla como mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo. Te abrazo”.