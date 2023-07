Guido Süller reabre su emprendimiento dentro su exclusiva casa: de qué se trata

Una de las polémicas que giraba alrededor del emprendimiento era que sus precios eran elevados. El valor de una cena era de $6000 por persona. El menú contaba con dos opciones: una bruschetta alla toscana, sorrentinos de ricota y nuez y ensalada de frutas de postre, y la otra era el famoso pollo al horno con papas de su madre, canastitas capresse y sorrentinos de jamón y muzzarella.

Süller, al ser consultado por su emprendimiento, había dicho que su objetivo era estar acompañado. “Yo solo quería compañía. Yo tengo una buena jubilación y esto no tiene fines de lucro. No es un restó, es mi casa, es solo un agasajo para la gente que me quiere. Esto lo hice por compañía" , había admitido.

El emprendimiento, por otro lado, tuvo sus aspectos negativos. Fue denunciado por la administración del country y el hermano de Silvia Süller tuvo que pagar una multa de 30 mil pesos. Los vecinos se quejaban por la música, los ruidos y la entrada de personas ajenas al barrio privado que queda en Pilar.

La contundente reacción de Guido Süller tras ser denunciado por abuso sexual

En medio de los escandalosos casos que tienen en el centro de la polémica -y la Justicia- a Marcelo Corazza y Jey Mammon por estas horas, volvió al centro de la escena la denuncia contra Guido Süller, también por abuso sexual con acceso carnal, que el joven Federico Acosta radicó en agosto de 2022.

Desde Intrusos (América TV) recordaron que el hecho habría ocurrido durante 2017, cuando el denunciante tenía por entonces 17 años, en la casa de Guido. "Me dijo que si quería triunfar me tenía que acostar con él", declaró entonces Acosta ante la fiscalía. En tanto, agregó: "Yo me resistí y me quedé duro porque pensé que esa era la forma de llegar a triunfar. Me dio miedo de que se ponga violento".

Fue allí cuando la periodista Karina Iavícoli explicó: "Guido me reenvió los audios en donde el pibe le pide disculpas y le dice que inventó esto para hacerse famoso (…) Le pide perdón pero a su vez tiene miedo porque mintió y puede ir preso. Hoy escuché los audios y es delirante".

Y tras reflexionar "Si es mentira también es un espanto que hoy a cualquiera se le ocurre inventar algo", la intrusa reveló que Guido Süller tomará medidas al respecto. "Lo voy a contradenunciar porque esto ya me lo hizo el año pasado. Está con un despecho como que me quiere sacar algo", le anunció el mediático a la periodista.

"Ha sido siempre mayor de edad y todo absolutamente consensuado. Nos veíamos, salíamos, nos divertíamos... Como un estúpido que soy estaba medio enamorado, parece que del otro lado no. Siempre me pareció que era una persona fría y calculadora", agregó Guido.

Por último, Süller fue más que contundente al negar de plano las acusaciones de Federico Acosta: "Soy totalmente inocente. A veces la víctima es la persona grande y el victimario el más joven".