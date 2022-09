Guillermina Valdés irónica con Cande Tinelli luego de que la dejó de seguir

La que rompió el silencio al respecto fue la mismísima Guillermina. La empresaria habló sobre el tema en una nota que hizo en Punta del Este tras ir a ver la obra Piel de judas, en la que está Susana Giménez.

"Me parece que Cande me dejó de seguir, pero después me empezó a seguir otra vez. Yo no la dejé de seguir nunca. La adoro", remarcó Valdés.

"Siempre estuvo todo ok, capaz que se le disparó el dedito sin querer", cerró de forma irónica.

La reacción de Guillermina Valdés cuando le preguntaron por los rumores de un nuevo amor

En los últimos días, Guillermina Valdés quedó envuelta en versiones de un nuevo amor. Según se comentó, la modelo estaba iniciando una relación con un empresario.

“Ella hoy está iniciando una nueva relación. Por ahí es muy pronto para llamarlo noviazgo, pero se están conociendo. Lo que digo es en serio, yo nunca miento. Está chequeadísimo", aseguró Sebastián Pampito Perello en Mañanísima.

Este lunes en Intrusos (América TV), la modelo hizo frente a las versiones sobre su presente sentimental. "Estoy muy bien. Desmiento los rumores", afirmó la ex pareja de Marcelo Tinelli.

Guillermina indicó que no volvió a entablar ninguna relación después de distanciarse del conductor. "Nadie me cree, pero estoy sola desde hace 4 meses", explicó la diosa.