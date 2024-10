Guillermo Francella se destacó y ganó el Martín Fierro de Cine 2024 a mejor actor de serie

En su categoría, competía con Luis Brandoni (Nada), Juan Minujín (Coppola), Gastón Pauls (Barrabrava), Diego Peretti (El Reino), Santiago Korovsky (División Palermo) e Iván Hochman (El Amor después del Amor).

Finalmente, en su discurso, Francella expresó: “Yo no estoy acostumbrado a tener discursos retóricos ni frases tendenciosas o palabras grandilocuentes. Pero si hay una palabra que expresa todo lo que es mi estado de ánimo hoy al recibir esta distinción, que es gracias”.

“Gracias, en primer lugar, a muchas personas. A APTRA, al jurado de APTRA, que es maravilloso esto que han logrado de poder distinguirnos con cine, series por streaming, que vuelve de algún modo, ya que en la televisión no tenemos más ficción, y que podamos tener esta apertura con las plataformas y se pueda distinguir, me parece algo fantástico”, siguió.

Francella

Luego, puntualizó en su serie y destacó: “Muchas gracias a Gastón Duprat, Mariano Cohn, los creadores de la serie, por haberme propuesto para este personaje. Son dos personas que respeto muchísimo, me encanta trabajar con ellos codo a codo. Ha sido un proceso muy movilizante todo el proceso de estas tres temporadas, me gratifico mucho llevarlas a cabo. Gracias a Disney, Starplus, Diego Lerner, Pampa Films, todos mis compañeros y compañeras, ha sido maravillosa la experiencia de trabajar en esa serie con todos ustedes".

“Gracias al equipo, por supuesto que del primero al último, muchas gracias a todos. Y al grupo que hoy me pedía, para ustedes: Momito, Susana, Osky, los quiero mucho. Quisiera fundamentalmente dedicar esta distinción al público que me ha acompañado durante toda mi vida con absoluta fidelidad, alentando, desde el primer día que me convertí en actor. Ese hombre, esa mujer, todos los días sin ningún tipo de discriminación. Esto es para ellos, para el público. Gracias”, mencionó.

El fuerte discurso de Norman Briski en los Premios Martín Fierro de Cine 2024: "Están afanando la ficción"

Este lunes en la primera ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cine (América) el actor Norman Briski fue homenajeado por su trayectoria y dio un fuerte discurso en el escenario sobre la actualidad política y la ficción.

“La inteligencia artificial me dijo 'agradece este homenaje, no seas así'. Primero a los compas que también merecieron este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad, nos están afanando la ficción. ¡Nos están afanando la ficción, está en La Rosada la ficción”, comenzó diciendo.

Luego aplaudido por sus colegas, continuó: “La IA, la inteligencia artificial, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos y que está pasando en el mundo. Gaza, gaza, gaza. Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco pero lo siento en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza”.

Norman Briski

“Ahora sí, saludos a los héroes del cine. De nuestro cine. Siempre se piensa que somos una industria, no somos una industria. Somos héroes de este trabajo tan hermoso. Héroes, hablemos entonces: Pino Solanas, Cantinflas, que ayudó tanto actores y directores, Hugo del Carril, Eva Perón”, mencionó.

“Saludo a todas las luchas, no esta, todas. Tendríamos que estar juntos todas las luchas. Norma Plá, Nora Cortiñas, y yo saludo, saludo y saludo a la comida que falta. Mi consejo es así: el cine necesita inversiones, sin inversiones no se puede hacer absolutamente nada. Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. ¡A filmar hasta enterrarnos en el mar!", finalizó.