Guillermo Marín rompió el silencio y aclaró cómo está su relación laboral con Fátima Florez ante los rumores de crisis

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó con el empresario Guillermo Marín quien desmintió rotundamente cualquier tipo de conflicto con Fátima y aseguró que en pocos días ya estarán pensando en lo que será la nueva temporada de verano, tras el éxito de Fátima 100%.

"Me junté el jueves pasado con ella (Fátima), tuvimos una charla buenísima donde arreglamos lo de Uruguay, seguramente hagamos Paraguay, y está lo de Las Vegas que ella lo tiene hace dos años", indicó el empresario.

Y remarcó: "Por ahí se confunden que yo hago de manager en eso pero no tengo nada que ver con el negocio de Las Vegas. Es un mes, un mes y medio, Fátima vuelve y estamos preparando el verano".

"No sé por qué dijeron escandalosa separación, una locura, no sé donde sale. Salimos primeros en la temporada y después llenamos el Luna Park, por lo cual sería ridículo que nos separemos", dejó en claro Guillermo Marín.

"Hablé con ella también y estamos sorprendidos por esto(por lo que salió de la crisis laboral). Tenemos una relación bárbara, nos apoyamos el uno con el otro. Ella me llamó sorprendida incluso por todo lo que está saliendo", concluyó el empresario.

Norberto Marcos confesó si volvería a reconquistar a Fátima Florez tras separarse de Javier Milei

Norberto Marcos contó si volvería con Fátima Florez tras la separación de Javier Milei y si en estos días tuvo contacto con ella tal como trascendió.

"No me da alegría ni tristeza, nada", dijo el productor teatral en el ciclo Intrusos, América Tv, sobre el final de la relación de la actriz con el presidente. Y dejó en claro: "No hablé con ella en absoluto, hace ya mucho tiempo que no tenemos contacto".

Y si volvería a intentar otra vez una relación sentimental con Fátima, fue contundente: "No creo que sea el momento porque pasaron y se dijeron muchas cosas. Lo que pasó, pasó. Fue muy lindo en su momento".

"Te soy sincero, el séquito que la apartó a Fátima de mi vida sigue estando, no tiene nada que ver con el presidente", continuó sobre su separación de la imitadora.

Y remarcó: "Ese aislamiento repentino colaboró en que nosotros no habláramos más, no tiene sentido porque podíamos seguir hablando como amigos o lo que sea".

"Es una situación fea, supongo que si estaba enamorada como dijo mucho, debe estar haciendo el luto correspondiente y no la debe estar pasando bien, es lo lógico", señaló el empresario sobre la separación de Florez y Milei.

Además, aclaró que podría volver a trabajar con su ex y cerró: "Yo no estoy con nadie pero Fátima hizo otro camino y yo la respeto en ese sentido".