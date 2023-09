Gustavo Conti mostró el reflexivo mensaje de Silvina Luna que había compartido antes de morir

A principios de este mes, Conti estuvo en en Cortá por Lozano (Telefe) y había revelado que había tenido señales de la actriz. Había relatado dos situaciones muy particulares: “Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra, le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó”.

“Y después tuve otra más que fue tremenda, pero es difícil de explicarlo”. “Escuchando música me apareció un tema muy viejo que habla de... lo asocié todo. Nada, locura mía... Aparte raro con el contexto como fue todo... No sé, tal vez que uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”, había reflexionado Conti.

Gustavo Conti reveló el secreto más especial de Silvina Luna sobre la maternidad

Luego de 78 días de internación, Silvina Luna murió el 31 de agosto a los 43 años causando un gran dolor en todo el ambiente artístico y en la sociedad.

En su visita al ciclo Cortá por Lozano, Telefe, Gustavo Conti reveló el secreto de la modelo y actriz sobre la maternidad, uno de sus máximos sueños en vida.

El marido de Ximena Capristo contó que Silvina había congelado óvulos para poder ser mamá, algo que ella misma había contado en entrevistas, luego de que Costa le recordó de ese gran deseo que ella tenía de formar una familia. "Ella tiene congelado óvulos, se sabía, lo había contado en una nota", confirmó Conti.

Silvina Luna le dio una entrevista a revista ¡Hola! en 2020 en la que manifestó que tenía ganas de someterse a ese procedimiento. “Si no es por la vía natural, será por otros caminos. Hay muchas maneras de ser madre”, comentaba la actriz por aquel entonces.

Y además recordó a su gran amiga: "Ella se sentía capaz de sacarse el problema de encima. En la internación la vi y era ella. Cuando entré le hablé y se río. Pagó un precio muy alto que no se merecía".

"Quería mucho a mi hijo. Ella hacía lo que quería, era la única persona que me decía no puedo ir y no pasaba nada", siguió emocionado.

Y sobre Aníbal Lotocki fue contundente y prefiere no tener diálogo: "Me da rechazo, no puedo escucharlo, yo soy muy impulsivo".