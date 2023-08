Gustavo Grabia adelanta detalles de su nuevo ciclo en América: "Los protagonistas nos cuentan el infierno"

El motín de Sierra Chica, la Masacre de Monte, el femicidio de Micaela García y el secuestro y asesinato de Matías Berardi, son algunos de los sucesos que Pueblo Chico traerá cada domingo para buscar la verdad detrás de los casos más impactantes de la crónica policial argentina reciente.

La palabra en exclusiva de Gustavo Grabia sobre Crónicas: pueblo chico, infierno grande

"Tal como dice el nombre Crónicas: pueblo chico, infierno grande, el programa busca casos policiales en pueblos pequeños pero que cambiaron por completo la vida de ese pueblo y cómo cambió el lugar a partir de ese hecho", indicó el periodista Gustavo Grabia en charla exclusiva con PrimiciasYa.

"La toma del penal de Sierra Chica del año 96 que terminó con 8 muertos y duró 8 días. Llevamos a uno de los 12 apóstoles por primera vez al penal que tomó y lo entrevistamos ahí y a uno de los guardia cárceles del motín, que era francotirador", indicó el conductor.

Y remarcó: "La idea de todos los programas es que no la cuente yo la historia, yo soy apenas un hilo conductor, la historia la cuentan las víctimas, victimarios, vecinos... Es el pueblo el que habla".

"Hicimos la Masacre de Monte(la muerte de cuatro adolescentes el 20 de mayo de 2019) y por primera vez habla Rocío, una sobreviviente, que tiene hoy 18 años y en su momento tenía 14. Y hablan los familiares de los chicos asesinados", repasó sobre algunos de los tremendos casos que aborda el programa.

"Son muchos casos y básicamente el concepto es ese: que en todo pueblo chico se esconde un infierno grande y quienes nos cuentan ese infierno son los propios protagonistas del hecho", continuó Gustavo Grabia.

Y cerró sobre esta gran posibilidad al frente del ciclo: "Esto es una oportunidad que me brinda América y de la cual me enorgullezco. Me parece que es un programa ideal para cómo me gusta hacer periodismo, que es buscar la verdad de caso que me toca investigar pero dándole preminencia no a mi palabra o lo que pienso sino a lo que creen y piensan los protagonistas y los que viven en el lugar de los hechos. Por eso estoy tan contento con el producto que estamos haciendo".