Habló la joven española que asegura haber abortado tras un encuentro íntimo con Paulo Londra

lyna paulo londra captura aborto.jpg Lyna Bekkiche, la joven española que asegura haber abortado un hijo de Paulo Londra, rompió el silencio en Intrusos.

Pero, según contó la española, al contactarlo Londra a través uno de sus mejores amigos -Piero-, tras unas semanas para contarle que estaba embarazada este le dijo que “me mandaba dinero para abortar. Pero ni siquiera me preguntó cómo estaba yo, ni cual era mi decisión, ni lo que yo quería. Le dije que ya habían pasado semanas y que me había imaginado el bebé. Yo había decidido tenerlo. Ahí colgaron y una hora después me dijo Piero que ya venía para España”.

De esta manera, el amigo de Paulo Londra fue a su encuentro en Madrid y de acuerdo al relato de Lyna "Empezó a decirme que debía ir a una clínica para revisarme. Y ahí me dijo que debería ir a un centro de aborto para ver las opciones que había y todo eso. Y yo le dije que no quería abortar. Y él insistía mucho ".

La reacción de Paulo Londra tras el anuncio del embarazo de la joven española

Tras este pedido por parte del entorno del argentino, la joven española recordó desde Intrusos "Entonces yo le dije que podíamos hacer un papel, un contrato, que dijera que Paulo Londra no es el padre. Porque ellos pensaban que yo quería el bebé porque Paulo es Paulo Londra”.

En tanto, sobre las promesas que le habría hecho Paulo a través de su amigo aseguró “me decían que me podían ayudar con la música, que conocían a los de Warner Music por Big Ligas, que yo con un bebé no iba a poder ser cantante"

captura londra y española movil Intrusos.jpg La joven española relató en Intrusos cómo el entorno de Paulo Londra la manipuló para que abortase el hijo que esperaba del trapero argentino.

Además remarcó que "Piero estuvo 10 días en Madrid, 24/7 conmigo. Me dijo que yo iba a arruinar la vida de Paulo, que yo estaba arruinando mi vida... Igual fui tonta por creerme cosas así y también abortar por eso, obvio”. Y cerró afirmando “Fui inmadura en ese momento y me dejé manipular”.