Imanol Rodríguez mostró en un video cómo quedó tras su paso por El Hotel de los Famosos

imanol rodríguez y novia captura.jpg Imanol Rodríguez jugó desde sus redes tras su salida de El hotel de los famosos.

Con Tati en el baño preparándose para ir a dormir, de repente Imanol Rodríguez entra y le consulta sigiloso "Escuchame amor, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a votar?". Frente a su sorpresa, ella le explica que todavía "faltan como 2 años para las elecciones", generando un gracioso enredo porque la respuesta del actor no es otra que "Yo escuché por ahí que estaban diciendo que te querían mandar a vos".

imanol rodríguez y novia captura 1.jpg Imanol Rodríguez junto a su pareja, Tati Roust, en un grotesco sobre las consecuencias del encierro en El hotel de los famosos.

Frente a la alienación del ex participante de El hotel de los famosos, su novia le explica que tiene sueño disparando un conciso "No me rompas las pelot*s... Estás re raro, no sé qué te pasa", dejándolo a Imanol asegurando "No me quiere escuchar... está como que piensa que soy otra persona, que estoy loco... no sé lo que le pasa". Y como remate del desopilante acting, la insistencia de Imanol confundiendo a su novia con una compañera del reality siguió en la cama donde el actor e influencer le aseguró a su chica que hablaría con los chicos para que la voten.

La reacción de Imanol Rodríguez cuando le preguntaron por el romance de su papá con Sabrina Carballo

Imanol Rodríguez, hijo de Miguel Ángel Rodríguez, el último eliminado de El Hotel de los Famosos, habló de su reacción al ver a Sabrina Carballo en el programa. Recordemos que la actriz Sabrina Carballo tuvo un romance con el papá de Imanol, Miguel Ángel Rodríguez. El romance de los actores fue en el 2016.

En ese año, el actor y humorista se separó de Maribel Altavista, con quien transitó 30 años de amor y tuvo dos hijos, uno de ellos, Imanol.

imanol-rodriguez-miguel-angel-sabrina-carballo-2.jpg Imanol Rodríguez es hijo del humorista Miguel Ángel Rodríguez y Maribel Altavista.

"¿Qué onda con Sabrina, teniendo en cuenta que tuvo una relación con tu papá?", le preguntó, sin vueltas, Karina Iavícoli al joven actor en Socios del Espectáculo.

Su respuesta fue fatal: "Fingí demencia. Nunca me enteré de nada". Luego, Imanol habló más serio: “Fue un tema que en su momento lo charlé con mi viejo".