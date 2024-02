Implacable respuesta de Ángel de Brito a Nancy Pazos tras recordar filosa su paso por LAM

"¿Sentís que hay algo en contra tuyo, por ahí tus ex compañeritas de LAM no se refieren de la mejor manera hacia vos?" consultó picante el notero del Trece, a lo que Nancy Pazos disparó: "Yo la pasé muy mal en LAM, eso es cierto... Me di cuenta cuando me fui. Creo que, básicamente, el que generaba ese clima era el conductor. Yo estuve dos o tres años y muy poco tiempo después de estar, me salí del chat porque era vicioso realmente".

Así las cosas, tras estas irónicas declaraciones, Ángel no dudó en aclararle los tantos a Pazos, fiel a su estilo directo y sin eufemismos. "Nancy mitómana: estuviste 20 meses y tus compañeras de LAM todas te detestaron. Por eso te sacamos", escribió De Brito en su cuenta de X.

Al tiempo que completó su posteo con un contundente análisis sobre el presente de la ex de Diego Santilli al asegurar: "Y te pasa lo mismo en Telefe nueve años después. Sos vos el problemita".

Ángel de Brito habló por primera vez sobre cómo es su vida en pareja

Ángel de Brito siempre suele mantener al resguardo su vida privada y sentimental, algo que siempre manifiesta el conductor de LAM, América TV, cada vez que lo consulta del tema.

Lo cierto es que para sorpresa de sus más de sus casi tres millones y medio de seguidores en Instagram, el periodista y jurado del Bailando 2023 habló por primera vez de su vida en pareja.

Ángel contó cómo está su presente sentimental ante la pregunta de un seguidor en la red social: “¿Estás en pareja?”, quiso saber uno de sus fans virtuales.

A lo que él contestó de manera reveladora: “Feliz hace siglos”, sentenció el conductor, quien no suele mostrar fotos en las redes junto a su pareja y mantiene su vida privada al resguardo.

Veremos si en un futuro el conductor sigue dando más datos de su presente amoroso.