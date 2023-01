Incómoda reacción de Mica Viciconte y Fabián Cubero por el compromiso de Nicole Neumann y Manu Urcera

vivconte y cubero LAM captura.jpg Mica Viciconte y Fabián Cubero a la salida de un restó, incómodos al ser consultados por el compromiso de Nicole Neumann y Manu Urcera.

Además agregó contundente ante la repregunta del periodista: “No voy a hablar, no me interesa. Cero. No voy a hablar de nada. De última no es un tema mío, no me interesa”, antes de alejarse del micrófono mientras caminaba en la vía pública.

Asimismo, Fabián Cubero mantuvo la misma postura si bien se lo vio más que incómodo ante la pregunta sobre la madre de sus hijas mujeres. “Todo bien. Nos quedamos un par de días más. No tengo nada que hablar, estamos con la familia. Gracias, chau. No tengo ganas de hablar”, dijo al pasar sin detener el paso en ningún momento.

Claramente no a Viciconte y ni a Cubero les cayó muy bien la noticia del compromiso y futuro casamiento de Nicole Neumann con su actual novio.

Las imágenes del inesperado encuentro entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

A mediados de diciembre pasado, una de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Allegra Cubero egresó del colegio y fue una ocasión más importante como para lograr algo realmente impensado.

Lo cierto es que el acto escolar de la nena hizo que se vieran las caras la modelo, acompañada por su pareja por supuesto, con su ex marido, y papá de Allegra, Fabián Cubero junto a su archirrival Mica Viciconte. Pero lo más llamativo, y celebrado por cierto, es que todo transcurrió en paz y de manera armoniosa.

Si bien evitaron mostrarse los cuatro juntos, al menos en las redes sociales, lo importante es que toda la familia dijo presente en un momento tan importante en la vida de la nena, como es terminar una etapa escolar.

De un lado del salón se sentaron Nicole Neumann junto a Manu Urcera para seguir atentos el acto de colación primario de la mediana de sus hijas, a la vez que del otro lado se ubicaron Fabián Cubero con Mica Viciconte y Luca, el hijo de ambos.

Así, mientras la modelo optó por compartir la emoción del fin de una etapa en la vida de una de sus hijas desde el feed de su cuenta de Instagram con un tierno mensaje a Allegra, el papá y su pareja -Mica Viciconte- prefirieron publicar algunas imágenes solamente desde sus historias virtuales.