Mica Viciconte reveló si le gustaría tener otro hijo con Fabián Cubero

"¿Irías por otro hijo?", indagó Romina Pereiro. A lo que Mica se sinceró: "Sí, ¿por qué no? Me encantaría, pero habrá que ver qué dice el padre. Hay que ver si Fabián quiere ir por un quinto".

Y amplió segura: “Sí, yo re quiero ser (mamá de nuevo), pero no depende de mí nomás. Uno más me gustaría. Una nena y sino un nene. Me encantan los bebés y que venga lo que venga. Si bien estoy disfrutándolo mucho a Luca, me gustaría que sean parejitos en edad”.

“Quiero dos años como mucho de diferencia, no más. Con mi hermana nos llevamos cuatro años, pero con mi hermano uno y está buena esa diferencia y ser seguiditos", cerró Mica Viciconte.

¿Se vendrá en poco tiempo el hermanito/a para Luca?

Las imágenes del inesperado encuentro entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

Nicole Neumann, en su visita a San Juan acompañando a Manu Urcera en sus carreras automovilísticas, Allegra Cubero egresó del colegio por estas horas y fue una ocasión más importante como para lograr algo realmente impensado.

Lo cierto es que el acto escolar de la nena hizo que se vieran las caras la modelo, acompañada por su pareja por supuesto, con su ex marido, y papá de Allegra, Fabián Cubero junto a su archirrival Mica Viciconte. Pero lo más llamativo, y celebrado por cierto, es que todo transcurrió en paz y manera armoniosa.

Si bien evitaron mostrarse los cuatro juntos, al menos en las redes sociales, lo importante es que toda la familia dijo presente en un momento tan importante en la vida de Allegra, como es terminar una etapa escolar.

De un lado del salón se sentaron Nicole Neumann junto a Manu Urcera para seguir atentos el acto de colación primario de la mediana de sus hijas, a la vez que del otro lado se ubicaron Fabián Cubero con Mica Viciconte y Luca, el hijo de ambos.

Así, mientras la modelo optó por compartir la emoción del fin de una etapa en la vida de una de sus hijas desde el feed de su cuenta de Instagram con un tierno mensaje a Allegra, el papá y su pareja -Mica Viciconte- prefirieron publicar algunas imágenes solamente desde sus historias virtuales.