Polémica por las declaraciones de Mica Viciconte sobre el Día de la Madre

"Claro que es tu primer Día de la Madre. ¿Te emociona?", le preguntó Nico Peralta, a lo que Mica respondió: “No, a mi hijo lo amo pero no me emociona la fecha”.

“Para mí es un día más”, aseguró y completó “entiendo que hay que festejarlo y todo pero no me cambia nada. Para mí todos los días es el Día de la Madre. Me encanta porque voy a ir a comer a un lugar rico pero no me emociona la fecha y lo sostengo", cerró.

El video del tremendo susto al aire que sufrió Mica Viciconte: "¡Voy a llorar!"

Luego de la fuerte decisión que tomaron Mica Viciconte y Fabián Cubero respecto a su futuro tras una charla, la ex Combate pasó un momento de mucha tensión al aire en el programa Ariel en su salsa, Telefe.

Mica Viciconte dejó en claro el terror que le tiene a las abejas y se mostró asustada al notar la presencia de una de ellas dentro del estudio de tevé.

“¡Voy a llorar! Entré en pánico, estoy a un paso de irme a la mier..”, indicó la panelista. “¿Qué pasó, me perdí?”, preguntó el conductor Ariel Rodríguez Palacios.

“Yo te explico, Ari. Hay un animalito volando y ella le tiene fobia”, le explicó el periodista Nicolás Peralta. Y luego Mica amplió sobre este tema, que la aterra desde pequeña: “Nunca me picó una abeja, pero le tengo fobia desde chica".

"A Fabián le picó una abeja pero yo no me puedo ni acercar. No sé si le tengo alergia pero me dan pánico. Si ven que me voy, solo sepan que fue por ese motivo. Si se acerca, me voy y no acepto jodas con eso”, añadió la madre de Luca.