Inés Estévez y Fabián Vena: a 9 años del final de la relación se conocieron los verdaderos motivos

En 2004 decidieron casarse, y en 2011 adoptaron a las hermanitas que sufren de problemas madurativos. Lo llamativo fue que Inés decidió dar un paso al costado y se bajó de la actuación. Por años dio cursos de actuación y se dedicó de lleno al cuidado de las nenas, hasta 2013.

vena.jpg El palito de Estévez a su ex, Vena

Así fue como Fabián Vena anunció la separación en las redes: "Ante posibles trascendidos que pudieran prestarse a malos entendidos o tergiversaciones, me permito comunicar que tanto mi representado como la Sra. Inés Estévez han tomado meses atrás la determinación de disolver el matrimonio, de común acuerdo y en los mejores términos. Mantienen entre sí una excelente relación de amistad".

Pero, trascendió que la ruptura no fue en buenos términos, para nada. Inés Estevez se encargó de contarlo dos años más tarde: "Si uno se separa, se separa porque las cosas dejaron de funcionar, y en general soy una persona que tiende a proponer una amistad... pero nunca la logro. Creo que con eso te contesto".

image.png Inés Estévez y sus dos hijas: Cielo y Vida.

Estévez le sacó en cara, por medio de las redes, que las cosas con Fabián eran muy frías y casi no conocía a su nueva mujer, Paula Morales, con la que fue papá de Valentino. "Es una pena, me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas", comentó en una historia de Instagram.

A casi 10 años de la ruptura los ex lograron restablecer el vínculo, por sus dos hijas, y celebraron un cumpleaños hace unos días todos juntos.

image.png Cielo y Vida más Valentino y Benicio (hijo de Paula y el músico y psicólogo Martín Lembo)

Inés Estévez contó cómo fue atravesar el coronavirus con sus hijas: "Fue muy duro"

Inés Estévez se contagió de coronavirus junto a sus hijas Cielo y Vida. La actriz reveló al ciclo “#Quedate”, El Nueve, que conducen Luis Bremer y Tatiana Schapiro.

“Llegaron de lo del papá (Fabián Vena) con unos síntomas medios raros. Como la más chica no puede hablar era difícil saber que es lo que tenía. No sabemos cómo nos contagiamos pero creemos que ya vino en ese estado”, indicó la actriz dando a entender que se enfermó en la casa de su ex, que convive con Paula Morales.

La actriz contó que fueron al pediatra, a quien contagiaron, y en su casa la ayudó la chica que siempre está para el cuidado de Cielo, por su discapacidad, quien también enfermó.

“Ellas dieron positivo y yo también, fue difícil. La que tuvo un cuadro gripal heavy, con febrícula y un estado de debilidad general fui yo. No pude guardar cama, una vez que les dieron de alta y las pude mandar a lo del papá pude comenzar la recuperación. Fue duro ocuparme de ellas en ese estado”, indicó.

Inés contó que fue “una gripe fuerte” y que el año pasado la pasó peor cuando se contagió de Gripe A y neumonía, por lo que debió ser internada. Desde entonces refuerza su sistema inmunológico y el de su hija mayor con medicina ortomolecular sin embargo a su hija menor, cómo le cuesta tomar vitaminas y demás, “la apuntaló” con una dieta macrobiótica.