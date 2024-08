Inesperadamente Furia le puso los puntos a Laura Ubfal: "La primicias las doy yo"

Furia - Le dije a Ubfal que las primicias las doy yo - captura Socios del espectáculo.jpg

Consultada por Socios del espectáculo (El Trece) sobre cómo está su relación con Ubfal, luego del cruce que mantuvo en X con ella cuando ésta adelantó que Furia estaba preparando un unipersonal y ella salió a desmentirla.

“Ella me contó que es periodista de espectáculos. Y me dijo que donde yo esté ella lo va a comunicar, pero las primicias las doy yo. Ella me re bancó cuando yo estuve adentro de la casa pero bueno, cuando son panelistas tienen que ser objetivos, no fanáticos”, disparó letal Scaglione dejándole en claro a la periodista cómo son las cosas para ella.

Laura Ubfal anunció una primicia sobre Furia, pero la ex Gran Hermano la desmintió

Es sabido que Laura Ubfal fue una de las analistas de Gran Hermano 2023 (Telefe) que más defendió las actitudes de Juliana Furia Scaglione, sin duda la jugadora más polémica del reality y la que más contenido le dio al programa.

Así las cosas, recientemente la periodista hizo un importante anuncio precisamente sobre la entrenadora, a modo de primicia, pero la propia Furia la desmintió.

Desde su cuenta de X, Ubfal informó concisa: "Primicia total. Además de coconducir desde hoy el streaming con Alex Caniggia, se viene el unipersonal de Furia Scaglione. Muy pronto".

Y si bien una de las primeras reacciones al posteo de la periodista fue la de Coy, la hermana de Juliana Scaglione, asegurando que "A las personas buenas les suceden cosas buenas", lo cierto es que un rato después la mismísima Furia, que efectivamente debutó como coconductora del streaming del mellizo Caniggia, reaccionó negando la primicia. "No hay tal unipersonal, Laura", le respondió Juliana de manera contundente debajo del posteo.