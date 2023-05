Inesperado anuncio de boda en Telefe que tendrá a Marley y Lizy Tagliani como invitados especiales

Fernando Colombo y staff Ariel en su salsa.jpg

Colombo tiene 60 años y hace 18 años está en pareja con Facundo Oltra. La noticia del casamiento se supo por Nico Peralta, quien publicó una historia en Instagram donde se los ve a Colombo y Ariel Rodríguez Palacios anunciar la boda.

"¿Podemos anunciarlo?", preguntaron Ariel y Nico. "El 23 de agosto me caso con Facu. Después de 18 años juntos con Facu, nos casamos", dijo el productor. En ese moemento, Rodríguez Palacios bromeó: "¡Pensalo, Facu, estás a tiempo!". Los novios antes de la gran celebración, que será en el campo y habrá 200 invitados, harán un viaje a Nueva York.

Lizy Tagliani reveló que fue abusada a los cinco años: "Me dijo que yo..."

En La Peña de Morfi (Telefe), Lizy Tagliani tuvo una charla íntima con Georgina Barbarossa y abrió su corazón al contar que a los cinco años fue abusada por su tío.

Con la mano tomada de Barbarossa, la comediante confesó que "no tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los 5 años".

Allí, entonces, con lágrimas en los ojos, recordó su traumático pasado: “Ahí aprendí a defenderme sola. Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después a los 14 años".

"Era un tío. Cuando yo me di cuenta de que eso no era lo que sucedía, lo que era correcto, yo se lo dije. Y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía", contó angustiada.

"¿Nunca se lo contaste a tu mamá?”, le preguntó la conductora. “No, creo que mis tías alguna vez vieron algo”, admitió la humorista.