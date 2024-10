¡Terrible! Yanina Latorre contó que un auto volvió a seguirla hasta su casa: "Vino la policía"

"Cuando vengo muy tarde siempre vengo hablando por teléfono, manos libres, para no dormirme. Venía hablando con una amiga, a la 1 de la mañana, que me hizo el aguante. Cuando bajé veía un auto muy chupado, pero en la bajada mía hay muchos countries. Me metí para ir a casa y a la noche, por seguridad, en los barrios privados hay rejas, que están cerradas, y hay cosas que hacemos con el auto para que se den cuenta de que estás sola y abran", continuó.

"Son tres pasos que si no los hago no me abren. Hice lo que tenía que hacer, me abren la reja y el auto que venía atrás mío se me pone atrás para entrar. Cierran rápido la reja y el hombre se va. Yo entro y le pregunto a los de seguridad si lo conocen, me dicen que no y vuelve, pone las luces largas, y tuvieron que sacar la escopeta, ellos están armados. Cuando se acercaron, el tipo se fue, quedó merodeando la zona, y llamamos la policía", explicó la panelista de LAM (América TV).

Por último, afirmó que tiene "el modelo del auto y la patente". "Hoy pedí las cámaras para hacer la denuncia. No sé si es inseguridad o si es por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar; no soy política, ensobrada ni le debo nada a nadie", cerró.

Yanina Latorre contó la razón por la que Susana Giménez no habría hablado de política con Lali Espósito

El último domingo Lali Espósito se sentó en el living de Susana Giménez y habló de todo (o casi), porque Yanina Latorre reveló en las últimas horas el motivo por el cual la diva de los teléfono no habría hablado de política con la cantante.

En su programa radial de El Observador, Yanina comenzó diciendo: "Me hubiera gustado que hablen un poco de política, Susana no entró en tema".

Inmediatamente, la panelista de LAM contó que Marcela Amado es la madre de Pedro Rosemblat: "La mamá del novio de Lali es la vestuarista de Susana, una genia. Una mina que fue modelo, que es muy conocida. Y que ellos tienen otro pensamiento...".

"Ella dijo: 'nosotras dos pensamos diferente, pero no hay grieta' Y bueno, hablen si no hay grieta", siguió Yanina.

"Me hubiera gustado que vaya un poquito más allá. Lali es una grosa, cantó la canción esa... pero yo le hubiera preguntado. La gente estaba esperando eso... a lo Susana, no a lo Mirtha", cerró la rubia.